Regjeringen vil skjerpe språkkrav for utbetaling av sosialhjelp.

– Norsk er en inngangsbillett til arbeidslivet. Manglende norskkunnskaper kan gjøre at du møter stengte dører, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Aftenposten.

Isaksen sier videre, dersom dårlige norskkunnskaper er en grunn til at du sliter med å få jobb, vil vi nå gjøre norskopplæring til en del av aktivitetsplikten for dem under 30 år. Det vil også bedre integreringen og ruste flere for arbeidslivet.

Innvandrere er overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken.

Det nye lovforslaget blir snart sendt over til Stortinget.