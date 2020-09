annonse

«Det paranoide islam, som klandrer utenforstående, ‘vantro’, for alle onder i

det muslimske samfunn, og hvis foreslåtte middel mot dette er å isolere disse samfunnene fra den rivaliserende moderniteten, er for tiden den raskest voksende versjonen av islam i verden.»

Dette sitatet er ikke et SIAN-sitat. Dette er et sitat fra Nobelprisvinneren i litteratur Salman Rushdie, som i sin tid fikk utstedt en dødsdom mot seg fra Irans leder Ayatollah Khomeini for utgivelsen av Sataniske Vers, som var en kritikk av islam.

Forfatteren fikk også mye støtte fra mediene for sitt tapre forsvar av ytringsfriheten, og ble hyllet som en demokratiforkjemper. Det er interessant å spekulere i hvor mange øyenbryn sitatet hans ville reist i dag, gitt dagens noe utstrukkede kriterier for religiøs toleranse.

Jørgen Ludvig Lorentzen, kjønnsforsker, skriver i Aftenpostens debattinnlegg: «Å rive i stykker Koranen er også vold: vold mot litteraturen, mot den gruppen som har dette som sin hellige bok, og det er i ytterste konsekvens vold mot den guden som millioner av mennesker tilber.»

Akk, hvor langt unna tiden hvor det å stå opp mot undertrykkende ideologier til forsvar for ytringsfriheten var en prisverdig affære dette synes å være. Det er undertegnedes ubøyelige mening at enhver ideologi som utsteder dødsstraff for apostasi er og blir undertrykkende.

Sekularisme og religionsfrihet var en selvfølge i Vesten, og enhver innskrenking av disse

ovenfornevnte verdiene, som strekker seg tilbake til opplysningstiden, ble møtt med overveldende og ubetinget fordømmelse fra staten, de intellektuelle og offentligheten.

Det første først: Når det gjelder utøvelse av vold mot en guddom – om ikke annet, så virker utsagnet mildt sagt merkelig da man insinuerer at en allmektig skikkelse i det hele tatt vil ta skade av at alminnelige dødelige skjender kjemisk bearbeidet tre. Og for det andre – om gud ikke liker det, så kan han eller hun få lov til å uttale seg, vi lever tross alt i et demokratisk samfunn.

Mange fikk med seg debatten som gikk på NRK torsdag 3. september, hvor SIAN lederen Lars Thorsen ble invitert. Dette skapte reaksjoner på begge sider av det politiske landskapet. Enkelte mener at det var feil av NRK å invitere en ekstremist til debatt, og at Fredrik Solvang var partisk i sitt intervju med SIAN lederen. I lys av NRKs tidligere debatter med blant andre Islam.Net lederen, Fahad Qureshi, burde avgjørelsen om å invitere Thorsen bli møtt med applaus fra demokratiforkjempere, selv om mannen knapt kunne binde to setninger sammen. For hva slags dekning av en sak er det uten at begge sider er representert?

Som en utvandrer fra Sovjetunionen, husker jeg godt oppveksten i et utpreget

kommunistisk samfunn. Det er mange paralleller mellom Norge og Sovjetunionen, selv om mange muligens ikke vil like sammenligningen. Jeg tenker i hovedsak på et samfunn hvor utsatte grupper, alenemødre, arbeidsledige, barn og eldre blir vernet om og det sosiale sikkerhetsnettet fungerer. Det er en sjeldenhet i verden og burde bli satt pris på, opprettholdt og beskyttet.

Det er derfor jeg mener at venstresiden i Norge er helt ute på bærtur. Flere av de på venstresiden forsvarte vold mot politiet. I Politisk Kvarter på NRK radio uttalte leder for Rødt i Oslo, Siavash Mobasheri, at mot-demonstrasjonen mot SIAN, som endte med vold både mot politiet og mot SIAN medlemmer, var «vellykket» fordi det er viktig å bekjempe folk med islamkritiske ytringer.

Sovjetunionen besto, slik som Russland i dag, av et stort antall etniske grupper. Mennesker med variert etnisk bakgrunn som til tross for sitt utseende og historiske opphav regnet seg som Sovjetere, først og fremst. Ingen andre verdensriker av denne skalaen kan skimte med representanter fra minoritetsgrupper som ble overhoder for riket. Faktisk skulle man separere det sovjetiske folket etter nasjonaliteter, som uheldigvis er dagens politiske realitet, så er det slik at Vesten hadde mest problemer med Sovjetunionen mens en ukrainer og en georgier satt ved roret.

Men da var ikke minoritetstilhørlighet avgjørende for ens offentlige persona, fordi vi alle var sovjetere først og fremst. Og som en følge av dette er det ikke uvanlig at muslimer i russiske storbyer drikker alkohol og spiser grisekjøtt. Det er en utpreget praksis også i dagens Russland at minoriteter innordner seg etter en felles standard. En måte å tolke konseptet framlagt i Karl Marx kommunistiske manifest på er «De manges behov veier tyngre enn behovet til de få.»

Kritikere av kommunismen vil helt sikkert ha en mening om det, men er ikke dette selve kjernen i demokratiet også? Demokrati er, i sin reneste form, flertallsstyre. Så når enkelte aktører, som Islamsk Råd og Rune Berglund Steen, leder for Antirasistisk senter, ønsker å forandre lovverket slik at koranbrenning blir ulovlig, er det ikke bare udemokratisk av hensyn til majoriteten av nordmenn, men også respektløst av hensyn til de mange andre minoritetene som også befinner seg i Norge men som ikke opptar så mye plass i mediebildet.

Å spise hund er en gammel skikk i mange verdensdeler, spesielt i Asia, hvor hunder ofte blir tilberedt levende. Vil det være aktuelt å åpne opp restauranter hvor man blir servert hund til tross for at dyr er beskyttet av det norske lovverket? Er det rasistisk å hevde at det er en kulturell sedvane som er uforenelig med vestlige verdier, og vil antirasistisk senter vurdere å forandre loven for at hundespising skal bli lovlig?

Tvilsomt.

Har den asiatiske minoritet, som er den nest største i Norge, rett til å hevde sin rett til å spise hund? Tja… Gitt dagens kriterier for toleranse ville det ikke komme som en overraskelse om enkelte politiske aktører seriøst ville vurdere det. Kanskje spesielt om protestene var mest mulig høylytte og den aktuelle gruppen jamret støtt og stadig om hvor ille det var å være asiat uten å kunne få praktisere hjemlandets tradisjoner. Og kanskje en liten dose vold ville ha hjulpet på også.

Hvor mye man skal måtte innrette seg etter minoritetenes behov, beror på hvor mye av egne verdier, normer og særegenheter man er villig til å oppgi. Det er elefanten i rommet, som takket være SIAN nå blir noe offentligheten må ta stilling til. Om ikke annet, så burde enhver forkjemper for demokratiet i det minste være takknemlig for at problemstillingen endelig blir tatt opp i debatt, fremfor å skyve det under teppet som hittil har vært gå-til strategien til mange.

Det er også demokratiet gagnlig at motstridende synspunkter kan møtes under en diskusjon, og ivaretakelsen av et rammeverk som sikrer en fredelig og sivilisert meningsutveksling skal alltid være prioritert, da dette er selve ryggmargen i et demokrati.

Da Cemal Knudsen Yucel tok ordet under debatten ble Rune Berglund Steen fra

Antirasistisk senter stille. For han kunne ikke kalle en tyrkisk innvandrer og eks-muslim en rasist, enda Cemal ytret krasse ord mot islam på lik linje med SIAN.

Snakk om diskriminering på bakgrunn av hudfarge og opprinnelse. Og for å

komme tilbake til Lorentzens utsagn om at brenning av koranen er vold: For meg, en ateist, er det utrolig sårende å høre troende hevde at de alene har et monopol på rettskaffenhet. Hvorfor skal mine følelser telle mindre enn en troendes? Det er i tillegg uhyre respektløst fra Lorentzens side å hevde at brenning av koranen er vold med tanke på andre trosretninger og ikke minst Norges lovgiving.

For eks-muslimer og andre som har flyktet fra muslimske land til Vesten for å

kunne nyte religionsfriheten og ytringsfriheten, er det vederstyggelig.