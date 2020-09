annonse

annonse

Nettbrett og data tar over for den tradisjonelle håndskrifte, men forsker mener barn lærer bedre når de skriver for hånd.

– Det bør være nasjonale retningslinjer som sikrer barn et minimum av opplæring i håndskrift, sier professor Audrey van der Meer ved NTNU ifølge Forskning.no.

Flere studier viser at både barn og voksne lærer mer og husker bedre ved bruk av håndskrift. Nå har enda en studie bekreftet det samme: For best læring og hukommelse bør du velge håndskrift fremfor tastatur.

– Når man skriver handlelisten eller forelesningsnotatene for hånd, så husker man rett og slett innholdet bedre etterpå, sier hjerneforskeren.

annonse