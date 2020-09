Hele Danmark blir rødt

Det går frem av en pressemelding fra Utenriksdepartemenet. Her fremgår det at på bakgrunn av Folkehelseinstituttets ukentlige vurdering av smittesituasjonen for koronaviruset har regjeringen besluttet at disse landene og regionene går fra gult til rødt på smittekartet for Europa. Dermed endres også reiserådet. Alle reisende fra disse landene og regionene som kommer til Norge fra og med midnatt, natt til lørdag 19. september, blir ilagt ti dagers karantene. Se Folkehelseinstituttets nettsider for mer informasjon.

FHI anbefaler samtidig å fjerne innreisekarantenen for Island og Liechtenstein. Dermed innfører Utenriksdepartementet unntak fra reiserådet for disse to landene, og de går fra rødt til gult på smittekartet for Europa.

Det samme gjelder også regionene Kalmar og Blekinge i Sverige samt regionen Kajanaland (Kainuu) i Finland som alle går fra rødt til gult på smittekartet.

I tillegg til Estland og Danmark fraråder Utenriksdepartementet reiser i EØS/Schengen-området som ikke er strengt nødvendige til Andorra, Belgia, Bulgaria, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kroatia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Vatikanstaten, Østerrike og regioner i Sverige og Finland. Se FHIs liste.

FHI har i dag foreslått fortsatt innreisekarantene for Polen. Bakgrunnen er stigende smittetall de siste dagene, mye reiseaktivitet fra Polen til Norge og flere importtilfeller.

Endringene trer i kraft fra og med midnatt natt til lørdag 19. september. Både smittesituasjonen og lokale restriksjoner kan endre seg raskt. Alle som vurderer å reise til utlandet, må tenke seg nøye om og sette seg inn i situasjonen i det landet de skal reise til. Unntakene fra reiserådet er ikke en oppfordring om å reise utenlands.

Personer som har kommet fra land som i ettertid får status som rødt, må være spesielt oppmerksomme på symptomer på covid-19. Det er svært viktig at de tester seg hvis de skulle få symptomer, og er nøye med håndhygiene og å holde minst én meter avstand til andre.

Utenriksdepartementet fraråder fortsatt reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land som det ikke er gjort unntak for. Dette reiserådet gjelder i utgangspunktet frem til 1. oktober. For oversikt over hvilke land i EØS/Schengen-området og land og regioner i Norden det er gjort unntak fra reiserådet for, se Folkehelseinstituttets smittekart og UDs reiseinformasjon.