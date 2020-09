annonse

Det finnes et digert unntak hvor skam og skyldfølelse brukes hemningsløst – i migrasjon- og flyktningpolitikk.

– Hver gang det skjer noe som får overskriftene, ser vi den samme dramaturgien: Medier og NGOer bruker skam skamløst: den som forfekter en annen politisk løsning enn å ta inn flest mulig migranter og flyktninger til Norge, bør skamme seg, skriver professor Janne Haaland Matlary i Dagens Næringsliv.

Matlary mener at dramaturgien ved hver ny krise på dette politikkfeltet er gjenkjennelig. Noe skjer, aktører lager en kampanje, «shaming» brukes som taktikk – vil du virkelig ikke ta inn flere enn 50? Skam deg. Kommuner hiver seg innpå, for her er det statlige penger å hente. Venstresidens partier overbyr hverandre, og det samme gjør de små i regjeringen, spesielt KrF.

Det løser ingen problemene når politikken blir følelser, skriver professoren, og mener at politikerne må bli mye sterkere i sin avvisning av denne type utspill.

– Moria trenger humanitærhjelp og deretter en internasjonal løsning som må involvere EU, FN, Hellas og hvis mulig, Tyrkia som er den egentlige årsaken til at leiren er så full, skriver Matlary, og legger til:

– De som laget mordbrannen, må straffes. Unge afghanere er arrestert. Og dem er det svært mange av i leiren. De er alle sendt og betalt av sine storfamilier for å være brohoder inn i Europa. De bør hjem for å bygge sitt eget land, og nå pågår en fredsprosess for landet som gjør det mulig å skape levelige kår der.

