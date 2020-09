annonse

Det har på nytt oppstått et hysteri mot Donald Trump i norske MSM. Avslører man egentlig at Trump blir holdt til en annen standard enn alle andre?

I et opptak av en samtale med Bob Woodward den 7. februar sier Trump han vet at coronaviruset smitter gjennom luften, og at det er mer dødelig enn en vanlig influensa. Den 19. mars sier Trump at han nedtonet faren med viruset for å ikke skape panikk.

MSM forteller oss at Trump har holdt sitt folk for narr, og har drevet med bevisst villedning. TV 2 hevder han har fortalt løgner som har kostet liv.

Hvor mye visste vi egentlig om coronaviruset før pandemien for alvor startet? Hvilke vurderinger ble gjort av norske myndigheter? At viruset smitter gjennom luften var kjent allerede i januar i år.

Den 25. februar kom FHI ut med andre versjon av notatet: Covid-19-epidemien: risikovurdering og respons for Norge.

Her leser vi at studier med kinesiske tall viser at antall nye smittede en smittet person gir opphav til i en befolkning uten immunitet og uten smitteverntiltak, ligger på mellom 2 og 3. Det er «betydelig verre enn sesonginfluensa».

Om dødelighet leser vi følgende: «Ut fra det vi nå har av informasjon, regner vi med at letaliteten er rundt 1 %, altså rundt ti ganger høyere enn ved sesonginfluensa.»

Sannsynligheten for import til Norge blir vurdert som høy. Sannsynligheten for spredning i Norge blir imidlertid bare vurdert som moderat. FHI anbefaler ikke noen drastiske tiltak for å begrense import av viruset til Norge.

Vi leser at innreisekarantene ikke er tjenlig etter en helhetsvurdering. En innreisekarantene på 14 dager vil også bli regnet som en reiserestriksjon, og det har jo WHO frarådet.

Screening av reisende til Norge, det vil si å forsøke å finne smittede ved grensen, blir heller ikke sett på som tjenlig etter en helhetsvurdering. Blant annet fordi:

«Tiltaket kan oppfattes som et signal om at sykdommen er veldig alvorlig og at trusselen mot samfunnet er stor. Det mener vi er feil budskap.»

Den 26. februar ble første smittetilfelle rapportert i Norge. Det var en kvinne som returnerte fra en reise i Kina.

Den 1. mars talte Erna Solberg til Høyres sentralstyremøte om coronaviruset.

Hun slår fast at «alle som tror vi kan stenge grensene og lukke oss inne, tar grundig feil.»

Lenger ute i talen snakker hun om de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av coronaviruset. Hun mener det forteller oss at «vi må opptre så vanlig som mulig også i en situasjon hvor smittsom sykdom brer seg,».

«Verden må ikke stoppe opp på grunn av frykt.»

Den 12. mars kom nedstengningen av samfunnet. To dager etterpå ble grensen stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse. Da hadde regjeringen funnet ut at det er «essensielt at vi ikke importerer ytterligere smittefare fra utlandet.»

Det var en og en halv måned etter at Trump innførte restriksjoner på innreise fra Kina.

Kanskje norske myndigheter også har litt å svare for.