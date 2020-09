annonse

annonse

Ny prognose for presidentvalget i USA i november plasserer president Donald Trump foran presidentkandidat Joe Biden for første gang i historien.

Trump har nå ett prosentpoengs ledelse over Biden i den siste ukentlige «White House Watch»-meningsmålingen til Rasmussen Reports. Selv om tallet er statistisk ubetydelig, er det første gang at Trump er foran Biden i en valgprognose som er utført av firmaet som var blant de få som korrekt spådde Trumps valgseier i 2016.

Den nye nasjonale meningsmålingen er basert på telefon- og nettundersøkelser, og fant at presidenten har en oppslutning på 47 prosent, mens Biden får 46 prosent blant sannsynlige velgere. Tre prosent foretrekker en annen kandidat, mens fire prosent ikke har bestemt seg ennå.

annonse

Løpet har innsnevret seg de siste to ukene. Biden hadde to prosent ledelse i forrige uke, men denne meningsmålingen markerte også første gang at Trump har fått over 45 prosent oppslutning i løpet av de siste to og en halv månedene. Før denne uken har Biden vært foran Trump i hver eneste ukentlig meningsmåling siden Rasmussen Reports lanserte «White House Watch» i begynnelsen av juli i år.

Den nye meningsmålingen finner at Trump har 80 prosent oppslutning blant republikanerne og en ledelse på ni poeng blant velgere som ikke er tilknyttet noen av de største partiene. Til sammenligning, har Biden en oppslutning på 80 prosent blant demokratene.

Trump har også blitt overraskende mer populær blant minoritetsvelgere, noe som antyder at han tiltrekker seg støtte fra latino-miljøet i takt med at Antifa- og «Black Lives Matter»-protester fortsetter uhemmet i mange større byer i USA. Rasmussen Reports understreker at det vil være interessant å se om denne støtten holder seg i ukene fremover.

annonse

Meningsmålingen konsulterte 2.500 sannsynlige velgere, og ble utført mellom 9.-10. og 13.-15. september 2020. Feilmarginen er på pluss minus 2 prosentpoeng med et konfidensnivå på 95 prosent.