I en fellesuttalelse fordømmer de nordiske utenriksministerne på det sterkeste forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj.

NTB skriver at fellesuttalelsen kommer etter at ministerne torsdag var samlet for å diskutere sikkerhets- og utenrikspolitikk i Danmark, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

«Ministerne fordømmer på det sterkeste måten mulig forgiftningen av den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj og ber Russland gjennomføre en upartisk og gjennomsiktig etterforskning», står det.

Navalnyj ble plutselig syk da han var ombord i Russland 20. august. Etter internasjonalt press ble han fraktet til Berlin, hvor det ble påvist at han var forgiftet med nervegiften novitsjok.

I fellesuttalelsen ber utenriksministerne om at etterforskningen i Russland må involvere eksperter fra Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW). Bruk kjemiske våpen er et brudd på folkeretten.