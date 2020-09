annonse

annonse

Sverigedemokratene (SD) i nabolandet foreslår nå en ny type politi med kortere utdanning for å få flere ut på gata.

Mens antallet politi på gata synker, har gjengkriminaliteten blitt mer brutal.

– Situasjonen er akutt. Sverige holder på å bli et av Europas farligste land. Det er for mange forbrytelser og for lite politi og nå ser vi også at antallet politiet på gata synker, sier Henrik Vinge til SR.

annonse

Han ser for seg det nye politiet som en type ordenspoliti og viser til at det haster å få flere på gata.

Förslaget får kritik fra Polisförbundets leder Lena Nitz, som mener at dette utgjør en sikkerhetsrisiko. Men forslaget er i tråd med hva politimannen Fredrik Kärrholm nylig foreslo i sin bok Gangstervål, skriver Nyheter i Dag.