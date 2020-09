annonse

Rådgiver i Tankesmien Agenda, Sylo Taraku skriver at en amerikansk president må ta et stort skritt for å få Nobels Fredspris, ikke små skritt som Donald Trump.

– Når fredsprisen skal deles ut, bør Nobelkomiteen velge noen som trenger mer oppmerksomhet enn Trump, skriver han i Aftenposten, og tilføyer:

– Fremskrittspartiets Christian Tybring-Gjedde har nominert Trump for avtalen mellom De forente arabiske emirater og Israel. Den svenske parlamentarikeren Magnus Jacobsson (Kristdemokraterna) har nominert ham for avtalen mellom Serbia og Kosovo, som også berører Israel-Palestina-konflikten.

Taraku sier at for verdens mektigste land er det naturlig at USA skaper fredsforhandlinger i ulike konfliktområder. Noen avtaler er historiske gjennombruddsavtaler. Andre er små, men viktige skritt i riktig retning. Han mener at Trumps avtaler er små skritt.

– Skal man gi en amerikansk president prisen, så bør det være noe ekstraordinært. Særlig når det er så mye annet som taler mot Trumps kandidatur. Hans America First-politikk og tilbaketrekning fra internasjonale avtaler er ikke i Alfreds Nobels ånd.

Han tror at disse avtalene har betydd mer med tanke på kritikken Trump får på hjemmebane for sin håndtering av koronakrisen.

Når han karakteriserer medier som «enemy of the people», mener Tankesmien Agendas rådgiver at han ligner mer på en autoritær leder enn en fredsprisvinner.

– I en kronikk i Aftenposten 14. september skryter Tybring-Gjedde av Trumps innsats og kritiserer det palestinske lederskapet for å ha satt seg selv fullstendig på sidelinjen, skriver han, og legger til:

– Han mener at fredsavtalene i Midtøsten ikke nødvendigvis må inkludere palestinerne. Om ikke annet så er det naivt å tro at avtaler som berører palestinere uten at de blir spurt, bidrar til å skape fred og stabilitet.

Sylo Taraku tror det er lite sannsynlig at Nobelkomiteen kommer til å gi fredsprisen til Donald Trump. Men han mener at debatten om USAs utenrikspolitikk er alltid viktig.

