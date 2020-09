annonse

Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara skal torsdag vitne som offer i straffesaken mot sin egen samboer, Laila Anita Bertheussen.

Ettersom Wara var sittende justisminister på tiden da de mange hendelsene mot boligen på Røa skjedde vinteren 2018 og 2019, samt at også politikerparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen Christian Tybring-Gjedde ble utsatt, er det tatt ut tiltale etter den lite brukte paragrafen om påvirkning av demokratiet i straffeloven.

Ettersom det nå er Waras egen samboer gjennom 26 år som sitter tiltalt, kunne den tidligere justisministeren ha avstått fra å vitne under straffesaken i Oslo tingrett. Det vil Wara derimot ikke. Inne i rettssal 250 har Wara helt siden rettssaken startet sittet like bak sin tiltalte samboer og oppmuntret henne med blikk og smil så fort hun har snudd seg rundt og sett på ham.

Bidra til å renvaske

Ifølge bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs er ikke hun kjent med at Wara på noe tidspunkt har vurdert å ikke vitne mot Bertheussen.

Laila Bertheussen selv har stor tiltro til samboerens forklaring torsdag, sier hennes forsvarer, advokat John Christian Elden, til NTB.

– Vi har ikke forstått at det skal være noe motsetningsforhold mellom de to. Hun håper hans forklaring kan bidra til å renvaske henne, i alle fall på de punktene som han positivt kan vite noe om, sier Elden.

Nekter skyld

Wara var selv til stede i boligen da noen av de beskrevne hendelsene i tiltalen skal ha skjedd. Ved et annet tilfelle befant seg i regjeringskonferanse og ble varslet om det som skjedde på hjemmebane.

Bertheussen nekter skyld etter hele tiltalen på til sammen 15 punkter, Hun mener PST har etterforsket saken feil og at den eller de virkelige gjerningspersonene har gått fri.

Fakta om rettssaken mot Laila Anita Bertheussen

* Laila Anita Bertheussen (55) er tiltalt for angrep på demokratiet gjennom brannstiftelse, skadeverk og trusler mot ledende politikere, blant dem sin samboer, daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

* Hun nektet straffskyld på samtlige 15 punkter i tiltalen da saken startet i Oslo tingrett 8. september. Hun, og forsvareren advokat John Christian Elden, mener PST har hatt et ensidig fokus mens de har etterforsket hendelsene mot paret og at en annen gjerningsperson står bak.

* Torsdag skal Tor Mikkel Wara vitne som offer i straffesaken mot sin egen samboer. Laila Bertheussen har gjennom sin forsvarer, advokat John Christian Elden, uttrykt stor tiltro til samboerens forklaring.

* Det skal etter planen også spilles av et intervju som Tor Mikkel Wara ga til TV den 7. desember 2018, dagen etter at parets bolig ble griset til av tusj og rødmaling ved at noen skrev «rasisit» på husveggen og tegnet et hakekors på bilen.

* Saken er satt opp til å vare fram til midten av november.