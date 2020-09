annonse

annonse

Demokratenes nestleder Vidar Kleppe utfordrer politikere som mener Norge må ta imot migranter fra Moria, om å selv ta seg av kost og losji.

Kleppe mener rett og slett at det er umoralsk av Norge å ta imot migranter fra den mye omtalte leiren.

– Jeg tenker at vi ikke vet hvilke folk dette er. Når det vi ser på TV er voksne menn med mobiltelefoner og fine klær, og det første de sier er at de hater Europa. Hva i all verden skal de til Europa for? Det er for å få bedre sosiale goder enn de har. Media har jo til og med snakket med migranter der nede som er blitt avvist i Norge, og sendt ut igjen, påpeker Kleppe overfor Resett.

annonse

– Om vi skal ta imot folk som presser seg frem i et system, på bekostning av andre, det blir umoralsk, legger han til.

Les også: Demonstrasjon for å hente flere Moria-asylsøkere

– Hvem skal betale?

annonse

Han slår dessuten fast at det meningsløse i å ta imot migranter man ikke engang vet helt sikkert har beskyttelsesbehov.

– Erna Solberg sa at hun ikke kan være sikker på at de 50 er reelle flyktninger, og når hun sier det, hvorfor skal vi ta imot? Dette er vel et kompromiss mellom KrF og Høyre i regjering, sier Kleppe.

– Så sier ordførere rundt omkring at 50 er for for få, og at de kan ta imot mange flere. Hvem skal betale for det? Jeg har aldri hørt noen av disse politikerne si at de vil ta imot folk hjemme hos seg.

Utfordringer

Kleppe peker på de allerede store utfordringene det norske samfunnet har grunnet stor flyktning-og asylinnvandring over flere år.

– Vi har store utfordringer med folk som allerede har kommet. Mange har fått opphold på humanitært grunnlag, bare fordi de har vært i Norge lenge, selv om de ikke har hatt beskyttelsesbehov, påpeker han.

annonse

– Når man ser på flyktninger på verdensbasis, de som har det riktig forferdelig, de får ikke god nok hjelp.

Pyromaner

Politikeren, som har opparbeidet seg en betydelig popularitet på Sørlandet, ser ingen grunn til å tilgodese Moria-migrantene etter brannene.

– Det er pyromaner som har gått der nede og satt fyr på leiren, også skal vi belønne dem? Nei, det mener jeg er dårlig moral, slår han fast.

Har hjulpet bostedsløse i Norge

Kleppe synes dessuten innvandringsliberale politikere bør utfordres på om de ikke kan ta imot migranter hjem til seg selv, og dekke kostnadene selv.

– Hvis man spør disse som er talsmenn- og kvinner for å ta disse imot til Norge om de selv vil ta imot disse hjem hos seg, og ta kostnadene, så vil de ikke det, sier han, og legger til:

– Jeg har tatt inn bostedsløse nordmenn hos meg og tatt vare på dem.

– Senest i forrige uke hjalp jeg en familie som ble kastet ut i Kristiansand midt i coronakrisen. Det er mye ille som skjer i vårt eget land også. Det er derimot så enkelt for politikere å stå frem og si at vi skal ta imot migranter, på felleskapets bekostning, fortsetter Kleppe.

Les også: Ungdomspartier vil ha flere Moria-migranter til Norge

– Mål dem på hva de gjør

Om politikere som vil ta imot mange migranter sier han følgende:

– Mål dem på hva de gjør, ikke bare på hva de sier. Byrådene i Oslo og Bergen, som vil ta imot, hvor mange vil de ta imot i husene sine? Disse som har så stort hjerterom, og demoniserer alle som stiller kritiske spørsmål.

– Jeg skjønner at folk lider i verden, men vi kan ikke løse alle problemer, vi er et lite land, mindre enn en europeisk storby.

Kleppe fastholder igjen at han ikke ser noen spesiell grunn til å ta imot Moria-migranter.

– De grunnløse asylsøkerne og lykkejegerne er ikke de vi skal premiere, de med mobiltelefoner og fine klær. Det er mye bedre å satse på å sende et team dit ned. Det er også verdt å huske at det er mange som har det verre enn de der nede.