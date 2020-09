annonse

Eksperter snakker om en våpenplattform som ingen annen på planeten.

Ifølge The National Interest, er den første flyvningen til det nye høyteknologiske stealth-bombeflyet til Det amerikanske luftforsvaret nå mindre enn to år unna. B-21 blir omtalt som en militær milepæl som forventes å «innlede en ny æra innen stealth-teknologi, avionikk, målsensorer, datahåndtering og bruk av kunstig intelligens (KI)» for bombefly.

– B-21 er ment å komme inn og ta ut tungt forsvarte mål med spesialvåpen som vi kan bruke fra avstand eller på andre måter. Vi vet at B-21 vil gi unike egenskaper med lav observerbarhet og våpen, sa general Mark E. Weatherington, kommandør for det åttende luftvåpenet og sjef for Joint-Global Strike Operations Center, til tenketanken The Mitchell Institute for Aerospace Studies i et videointervju.

Piloter ved Edwards Air Force Base, California, forbereder seg nå på å gjennomføre flere tester i de kommende månedene for å «raffinere, vurdere og forberede» teknologiene til B-21 for krigføring.

Unik våpenplattform

Mens det ofte sies at B-21 vil gi nye enestående kapasiteter innen stealth-teknologi, er et mye mindre kjent eller diskutert element flyets interne tekniske konfigurasjon – innen databehandling, elektronikk, målsensorer og KI-aktiverte datastyringssystemer.

Selv om mange av detaljene rundt teknologien til B-21 ikke er tilgjengelige av sikkerhetsmessige årsaker, er det rimelig å anta at flyet vil ha langt mer avanserte KI-systemer som ifølge Weatherington vil være i stand til å «dele informasjon på en sikker måte, behandle sensor- og målrettingsdata og tilpasse seg ny intelligens under flygning … med helt nye, potensielt paradigme-skiftende hastigheter.»

«Hardware-software synergi»

Tidligere i år, fullførte US Air Force og våpenprodusenten Northrop Grumman utviklingen av en viktig programvare for B-21 som skal gi bedre «informasjonsbehandling, datahåndtering og nye tiltak for datastyrt beslutningsautonomi,» ifølge en LinkedIn oppdatering fra Det amerikanske luftforsvarets direktør for oppkjøp Dr. William Roper.

«Gjennom virtualisering og software-hardware synergier, kan B-21s sensorer, datamaskiner og elektronikk skalere bedre, distribuere og effektivisere prosedyremessige funksjoner som å sjekke spesifikasjoner for flyelektronikk, måle høyde og hastighet samt integrere ulike kilder av sensorinformasjon,» skriver Dr. Roper videre.

I virkeligheten betyr dette at krigsfølsomme sensorer – målsensorerer og navigasjonsdata – vil bli administrert og organisert gjennom økt datamaskinautomatisering, slik at piloter kan ta raskere og mer informerte kampbeslutninger.

Produksjonskapasitet

Mens B-21 planlegges å gå inn i tjeneste over de kommende årene, lurer mange på hvor raskt de eksisterende B-2- og B-1-stealth-bombeflyene til US Air Force vil bli tatt ut av tjeneste.

– Denne problemstillingen fortsatt diskuteres, avhengig av hvor raskt de nye B-21-flyene blir produsert. Hvis produksjonen av den nye stealth-bomberen ikke akselereres, vil B-2 og B-1 være en del av luftforsvaret i minst 12 år, forklarte Weatherington.