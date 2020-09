annonse

Over hele verden er det opprør mot coronavirus-restriksjonene og nedstenging av samfunnet.

Videoer av demonstrasjoner der folk krever at myndighetene åpner opp landene sine igjen følger under.

– Vi vil ha frihet, ropes det.

“When the people fear the government, there is TYRANNY."

"When government fears the people, there is LIBERTY”

Watch how the chant of “FREEDOM” triggers the Riot Police. pic.twitter.com/0ZEQA3Y2YH

— Damo Pelham🦈 (@DamoPelham) September 13, 2020