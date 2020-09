annonse

Frps Jon Helgheim mener at at det har aldri vært venstresidens skatter og avgifter som har reddet oss fra miljøkriser

– De siste 20 årene har norsk politikk endret seg mye. Politikere og byråkrater forstår hverandre stadig bedre og begge fjerner seg mer og mer fra vanlige folk, skriver Helgheim i Drammens Tidende, og legger til:

– Sunn fornuft forsvinner og folk reagerer i mindre grad på alt som blir tredd nedover ørene av forbud, påbud, reguleringer, skatter og avgifter.

Han hevder at det som har endret norsk politikk mest er klimakrisen. Men de krisene som har rammet oss, har vært finanskrise, asylkrise og corona. Felles for dem alle er at vi har vært helt uforberedt, mener han, siden det meste har dreid seg om klima.

– Men det er et stort sprik fra det forskerne kan enes om, til dommedagshysteriet som media og politikerne snakker om. Politikere kommer med grove overdrivelser for å skremme folk til å stemme på sitt parti, skrive Helgheim, og tilføyer:

– For eksempel har MDG-politikerne Eivind Trædal og Ståle Sørensen hyppig brukt forskjellige værsituasjoner til å skremme i sosiale medier. En rekke politikere og forskere brukte en varm sommer i 2017 som et bevis på menneskeskapte klimaendringer. Hadde andre vært like opportunistiske, ville årets rekord-kalde sommer blitt brukt til å motbevise det.

På tross av at dommedagsprofetene snakker om mer ekstremvær, dårligere avlinger og økende fattigdom, så viser det seg at utviklingen tvert om er positiv, hevder Helgheim, og nevner at aldri har færre dødd av værrelaterte hendelser, aldri har vi produsert mer mat og aldri har flere blitt løftet ut av fattigdom.

– Når folk på venstresiden snakker om økonomisk vekst som et klimaproblem, bør alarmklokkene ringe. Det er verdiskapning, vekst og utvikling som alltid har ført oss fremover. Dersom klimahysterikerne lykkes i å sette samfunnet i revers, er innbyggernes miljø- og klimaengasjement det første som ryker.