Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er bekymret over at coronasmitten øker igjen i Oslo.

Nakstad ber nå innbyggerne i hovedstaden om å ta mer ansvar, skriver NRK.

– Oslo har en jevnere stigende trend, og det gjør at vi over tid er mer bekymret for Oslo enn Bergen. Fordi det ser ut som det hele tiden kommer nye lokale utbrudd som er av en viss størrelse, sier Nakstad.

Han viser en større bekymring for tallene i Oslo enn hva han gjør i Bergen.

– Den går ikke nedover og har heller ikke flatet ut. Så vi er mer bekymret for Oslo enn for Bergen, men vi har også god tro på at man kan håndtere dette i Oslo og få ned tallene. Men det er en langsiktig og ganske krevende jobb å få det til, sier han.

På spørsmål om viruset ikke lenger er like farlig som det var, advarer den assisterende helsedirektøren mot å tro at man nå kan slappe av.

– Nei. Vi har ingen holdepunkter for at viruset har blitt verken snillere eller mindre smittsomt. Det er nok i bunn og grunn de samme sykdomsfremkallende egenskapene viruset har nå som det hadde før. Vi har ingen holdepunkter for at det har blitt noen bedring, og vi har fortsatt ingen effektiv behandling mot dette, sier Nakstad.