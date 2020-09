annonse

annonse

Mann og kone fra Afghanistan med tre små barn søkte asyl i Norge medio november 2015. I april 2016 avslo Utlendingsdirektoratet (UDI) deres søknad om beskyttelse, samt opphold på humanitært grunnlag.

UDI sitt avslag om asyl ble endelig fastholdt av Utlendingsnemnda (UNE) desember 2016. Både UDI og UNE kom frem til at ekteparets asylhistorie ikke var pålitelig, samt at en hjemsendelse til Afghanistan ikke ville avstedkomme fare for forfølgelse eller andre overgrep. Utlendingsmyndighetene konkluderte deretter at det heller ikke var hjemmel for å få opphold på humanitært grunnlag.

I januar 2017, med bistand fra advokat, krevde ekteparet at deres avslag på asyl ble omgjort. I omgjøringsbegjæringen ble det nå meddelt at ektemannen hadde gått fra islam til kristendommen. Familien ville dermed bli utsatt for en livsfarlig klappjakt i Afghanistan dersom en tvangshjemsendelse ble gjennomført.

annonse

Kun for abonnenter Dette innholdet er forbeholdt våre abonnenter, logg inn for å få tilgang. Ikke abonnent? Les mer her. Brukernavn: Passord: