annonse

annonse

NTNU har engasjert en advokat til å granske påstander om en rasistisk facebookprofil.

Advokat Marianne Kartum i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig skal granske påstandene som fremkom i Filter Nyheters. De skrev at førsteamanuensis Øyvind Eikrem skal ha hisset opp til rasistisk debatt gjennom en anonym facebookprofil.

Khrono er kjent med at minst fire personer, – i tillegg til Øyvind Eikrem selv – så langt har takket nei til nettmøte. De ikke forstår hvordan de har blitt dratt inn i saken.

annonse

Les også: Øyvind Eikrem anklager NTNU for forfølgelse

En annen anser det hele som en trakasseringssak, og har sendt henvendelsen fra advokaten videre til hovedverneombudet ved NTNU.

– Jeg lurer også på om måten advokaten og NTNU opptrer på i denne saken faktisk er lovlig, sier han.

annonse

Filter Nyheter påstår at Øyvind Eikrem skal ha skrevet at en asylsøker kan «jobbe i bomullsåkeren» under «en slavedriver» og likt rasistiske kommentarer som «sorte svin». Han skal også ha sagt at den svenske eks-statsministeren er en «landssviker», omtalt av Erna Solberg som «landsmorderen» og kalt innvandrere for «stammekrigere».

Les også: Øyvind Eikrem klager inn Filter Nyheter til PFU: en annen person erkjenner å stå bak profilene

Øyvind Eikrem nekter for alt, og en bekjent skal ha innrømmet å stå bak.