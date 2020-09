annonse

Tusenvis av nordmenn har delt emneknaggen #50erikkenok, med sikte på at de mener Norge bør ta imot flere migranter fra Moria-leiren.

Men forsker Morten Bøås sier det finnes mennesker som har det langt verre enn i Moria-leiren, og er kritisk til #50erikkenok-kampanjen.

– Det er andre som har større behov, sier han til NRK, og legger til:

– Spørsmålet er om vi ikke må løfte blikket. De i Moria er et sandkorn i en mye større situasjonen på 50–60 millioner. Vi er nødt til å stille oss spørsmålet om hvordan vi skal sørge for å få et mer rettferdig system over hvem som skal få beskyttelse i Europa, sier Bøås.

NUPI-Forsker: – Debatten om Moria-leiren blir for emosjonell

Under Debatten på NRK 17. september ble Bøås spurt om å fortelle hvor flyktninger har vanskeligst. Han svarte i grenseområdene rundt Niger, Nigeria og Mali der mennesker blant annet flykter fra Boko Haram.

– Vi ender alltid med symboltunge tall på hver sin side, uten at man kommer noe videre. Denne debatten kommer til å gjentas, man ender opp med enten at man skal enten stenge grenser eller ta imot flere. Det er meningsløst, vi må gjøre begge deler. 50 er bra for dem som kommer her, men i det store bildet er det ingenting, sier Bøås.

Forsker Bøås mener noen flyktninger blir ekstremt synlige, og det går på bekostning av de andre.

– Naturlig nok fordi de i Moria er i et land nordmenn har et godt forhold til gjennom ferier og annet, og så er det en hel haug andre som er totalt usynlige, sier Bøås.