Twitter likte ikke at den kinesiske virologen Li-Meng Yan fortalte Fox News at coronaviruset ble laget av kinesiske myndigheter, og at Beijing bevisst spredte viruset ut i verden.

Hittil har nesten en millioner mennesker dødd av coronaviruset, følge Worldmeters.

Det har væt mange spekulasjoner om viruset er menneskeskapt, eller at smitten kom fra et dyremarked i den kinesiske byen Wuhan. Ifølge WHO stammer coronaviruset «mest sannsynlig fra en flaggermus».

Men tidligere denne uken kom en rapport fra flere virologer i Kina. I rapporten ble det hevdet at viruset er menneskeskapt.

Den kinesiske virologen Li-Meng Yan ble intervjuet av Fox News i den forbindelse.

– Jeg har vitenskapelige bevis på at coronaviruset ikke kom fra naturen, men ble skapt av kinesiske myndigheter på et laboratorium. Jeg har bevis på hva de har gjort, sa Meng til Fox News-anker Tucker Carlson. Se deler av intervjuet under.

Chinese virologist whistleblower Dr. Li-Meng Yan tells Tucker Carlson that COVID-19 was created and deliberately unleashed by the Chinese government: TUCKER: “You're saying the Chinese government manufactured this virus?” YAN: "Yes exactly.” pic.twitter.com/vGFr73p8z6 — Daily Caller (@DailyCaller) September 16, 2020

Støtte fra Norge

Konklusjonen til de kinesiske virologene er den samme som den norske vaksineforskeren Birger Sørensen, og den britiske professoren Angus Dalgleish, slo fast i juni. De konkluderte med at coronavirusets såkalte spike-protein inneholder sekvenser som ser ut til å være kunstig satt inn.

Det var NRK som omtalte dette.

– Når vi teknisk beskriver viruset så ser vi jo at det ikke har blitt til ved en naturlig utvikling. Det er gjort av amerikanere og kinesere, som del av det som heter «gain of function»-studier. Det gjøres over hele verden. Man sier man ikke gjør det, men det skjer hele tiden på avanserte laboratorier, sa Sørensen.

Kastet ut av Twitter

Li-Meng hadde over 60 000 følgere på Twitter og intervjuet med Tucker Carlson skapte voldsom debatt. Kort tid etter intervjuet ble hun kastet ut av den sosiale plattformen.

Igjen ble det mye debatt på twitter.

– Li-Mengs konto ble stengt etter kun to dager og tre twitter-meldinger. Hva er de prøver å skjule?, spurte en person.

– Den kinesiske virologen Li-Meng har blitt suspendert fra Twitter, fordi hun sa at kinesiske myndigheter skapte og spredte coronaviruset. Hun risikerer livet sitt for å si dette. Motbydelig, skrev en annen.

Chinese Virologist Dr. Li-Meng Yan was suspended from Twitter… Because she said the Chinese Communist Government created and released COVID-19. She put her life on the line to say this. Disgusting. — Ryan Fournier (@RyanAFournier) September 16, 2020

Ifølge New York Post har ikke Twitter ønsket å kommentere utestengelsen av Li-Meng Yan.