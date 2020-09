annonse

Den svensk-somaliske sivilingeniøren Mohamed Hussein Roble har blitt utnevnt til Somalias nye statsminister etter at norsk-somaliske Hassan Ali Khaire ble tvunger til å gå av.

Ifølge NTB, er Roble ny i politikken, men har blant annet studert på Kungliga tekniska högskolan og jobbet for Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Han kom til Sverige i 1992 på starten av den blodige borgerkrigen i Somalia og har dobbelt statsborgerskap.

President Mohamed Abdullahi Mohamed utnevnte Roble kort tid etter at presidenten hadde konsultert regionale ledere og vedtok å legge død arbeidet med å reformere valgsystemet.

Somalia har siden 1969 arbeidet for å innføre et demokratisk system der hver person har én stemme. Målet var at dette skulle erstatte det nåværende systemet, hvor delegater velger medlemmene av nasjonalforsamlingen, som deretter stemmer over presidenten.