En somalisk mann er dømt til fengsel i to år og tre måneder for voldtekt av en svensk tenåringsjente.

I mai 2020 ble en 15 år gammel svensk jente i Stockholm voldtatt av somaliske Mohamed Fara (32). Det rapporterer Samhällsnytt, som refererer fra en dom i svensk tingrett. Jenta har under avhør forklart at hun var på vei for å kjøpe brus, da hun ble stoppet av den somaliske mannen, som for henne var en vilt fremmed. Han hevdet imidlertid at han kjente henne igjen, noe hun benektet.

Jenta ønsket egentlig også å kjøpe sigaretter, og nevnte for Fara at hun ikke var gammel nok til å gjøre dette, hvorpå han tilbød seg å kjøpe sigaretter for henne. Det fremgår av videoovervåkning fra den aktuelle butikken at Fara gjorde dette.

Utenfor butikken gav han jenta sigarettene og vekslepengene. Deretter gikk jenta sin vei. Fara fulgte imidlertid etter, og ba om å få en sigarett, noe jenta tillot.

Politiet kjørte forbi

Mens de stod og røkte begynte de seksuelle tilnærmelsene, og Fara forsøkte å kysse jenta, mens han tok tak i armen hennes. Jenta har forklart at Fara deretter dro henne med seg og presset henne opp mot en vegg, mens han tok henne på brystene og rumpa. Han begynte også å tafse innunder klærne hennes.

Da jenta forsøkte å ringe til politiet, tok Mohamed Fara tak i armen hennes, mens han skrek, og tok på jentas underliv.

Jenta ba mannen om å slutte, dyttet ham bort og forsøkte å komme seg vekk. Hun ble imidlertid presset opp mot veggen igjen, og kjente deretter at somalieren presset sine fingre inn i hennes underliv. Han skal også ha sagt «jeg elsker deg» til henne, mens hun forsøkte å få ham bort, og skrek til ham at hun ikke ville.

Mens overgrepet pågikk kjørte en politibil forbi, og jenta forsøkte å få politiets oppmerksomhet ved å vinke til dem. En av betjentene i fartøyet vinket tilbake, men kjørte forbi.

Tvungen oralsex

Siden tvang Mohamed Fara den unge jenta til oralsex, ved å tvinge henne ned på kne og holde henne fast. Dette skal ha pågått i fem til ti minutter. Tingretten i Stockholm skriver i sin dom at det ble funnet spermrester der overgrep fant sted, og at resultatene av undersøkelser taler for at dette kom fra Mohamed Fara. Jentas DNA er også funnet på gjerningsmannens kropp.

Jenta kom seg omsider unna, selv om hun ble videre forfulgt av den somaliske mannen, som tilbød henne penger og rusmidler, dersom hun fortsatte å gi ham oralsex. Da hun endelig kom seg hjem, fortalte hun sin far om hva som hadde skjedd. Faren tok henne med seg ut for å finne gjerningsmannen. De fant ham i en park i nærheten, da jenta fikk øye på ham. Faren ringte politiet, som kom til stedet og pågrep overgriperen.

Krevde ikke utvisning

Mohamed Fara ble innvilget permanent oppholdstillatelse i Sverige i 2009. Han fikk imidlertid avslag på sin søknad om svensk statsborgerskap i 2019.

Da det i juni i år ble tatt ut tiltale mot ham, ble det slått fast at han trengte tolk på somalisk. Aktor i den aktuelle saken la ikke ned påstand om at Mohamed Fara skulle utvises, til tross for at han tidligere også er dømt for tyveri, overgrep i rettssak, mishandling og trusler mot tjenestemann.

Tingretten oppgir at Fara har nektet for å ha hatt kontakt med jenta, tross DNA-bevisene.

Sliter psykisk

Retten har funnet at jentas forklaring er troverdig, og at den har vært rik på detaljer, og fri for overdrivelser. Vitneutsagn understøtter også hennes beretning. Jenta har slitt psykisk siden overgrepet, med depresjon og posttraumatisk stress.

Mohamed Mohamoud Fara ble dømt for voldtekt, til to år og tre måneder i fengsel. I tillegg skal han betale 115 000 kroner i erstatning til jenta. Somalieren har anket dommen.