Mange av oss er lei tendensiøs og løgnaktig journalistikk knyttet til innvandring, klima og for den saks skyld amerikansk politikk og Donald Trump. Fordi vi er i stand til å etterprøve norske hovedstrøms mediers påstander via alternative norske medier, nisjemedier og utenlandske medier kan vi slå fast at norske medier lyver, sminker eller underslår sannheten.

Når journalistene er useriøse, løgnaktige og opptrer i flokk får vi desinformasjon “i alle kanaler”. Det siste eksempelet nå er historiene og bildene fra Moria-leiren servert oss spalte opp og spalte ned, i utallige TV-varianter og på radio.

63 prosent av de som befinner seg i Moria-leiren er afghanere, i all hovedsak unge menn, som vi her i landet og i andre vesteuropeiske land har mye dårlig erfaring med i form av voldtekter, kriminalitet og drap.

Man sitter igjen med bildet av “mor med munnbind og to små barn” på netthinnen fra Moria-leiren, når norske hovedstrøms medier serverer sin propagandajournalistikk derfra. Verken de unge afghanske mennene eller de mange afrikanske mennene i leiren vises særlig på bilder og film. Ei heller omtales i særlig grad de som tente på leiren som det de er, nemlig “unge menn som ønsker å true seg inn i Europa”.

Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at norske medier i alle kanaler legger fram bildet fra Moria-leiren slik de gjør, men det er tilsiktet.

Det er nemlig slik at redaksjonene og journalistene selv velger hvilke fragmenter av en historie de ønsker å presentere, hvilke vinklinger som skal gjøres og hvilke intervjuobjekter som skal fortelle den “sannheten” redaksjonene ønsker å fremstille. Da er vi helt over i avdelingen for hjernevasking, når tilstrekkelig mye desinformasjon spres i alle mulige kanaler daglig og 24/7.

Ikke håp på endring

Når vi vet at det i en meningsmåling blant norske journalister i 2019 var rimelig mange som ville ha et enda sterkere venstreorientert Storting, så er det ingen grunn til å håpe på en endring i redaksjonenes valg av saker, vinkling og intervjuobjekter i tiden framover.

Favorittpartiene blant journalistene til å bekle taburetter på tinget fra venstresiden er en utvikling vi har sett over mange år, og svært farlig med tanke på at det fra journalistenes side ikke lenger legges skjul på at de ikke jobber med “et granskende og objektivt blikk” på fakta.

Fredrik Græsvik i TV2 er et slikt tydelig eksempel, og han opptrer både i direktesendt TV fra USA, i opptak på TV2 og på egen Twitter-konto (som han midlertidig har stengt), som “Trump-hater” og desinformatør.

Han er ikke alene om å markere sitt ståsted, og der man for noen år tilbake var helt avholdende blant journalistene med å markere private preferanser i det offentlige, er det alt for mange som eksponerer slikt i det offentlige rom via sosiale medier nå.

Journalistene gidder ikke engang å skjule sine holdninger og forlanger samtidig å bli oppfattet som objektive.

I 2019-avstemningen fikk partiet Rødt hele 12% fra journalistene. Det er tre ganger mer enn vi andre velgere vil gi av stemmer til det mest venstrevridde og uansvarlige partiet til Bjørnar Moxnes. SV fikk 21,1 % av journalistene. Også det tre ganger flere stemmer enn fra ikke-journalister her i landet.

MDG fikk 13,3 % og det er mer enn dobbelt så mange stemmer, som vanlige velgere ville gi til miljøfanatikerne.

Felles for disse tre ovennevnte og Arbeiderpartiet (som fikk 22,3 % i journalistenes avstemning) er at de ser det som formålstjenlig for landet vårt å hente hit flyktninger, migranter, familiegjenforente med videre «for enhver pris» og helt uten å tenke på økonomi, samfunnets stabilitet og kulturelle ulikheter.

Det er ingen grunn til håpe på endring av politisk oppfatning og arbeidsform i redaksjonene knyttet til for eksempel innvandring selv om Sveriges statsminister i forrige uke innrømmet at stor innvandring, dårlig integrering og høy kriminalitet henger sammen.

«Svenske tilstander” er godt kjent for mange av oss, men norske redaksjoner fortsetter sin kampanje for større innvandring.

Ordet “flyktning» og de ovennevnte bildene av “mor med munnbind” osv. er journalistenes verktøy i kampen for mer innvandring for enhver pris, nøyaktig slik deres favortittpartier Rødt, SV, MDG og Ap alle ønsker seg.

Ta et oppgjør denne høsten

For de av oss, som foreløpig ikke har fått noen henvendelse om å forlenge abonnementet, kan det være verdt å tenke over at du og jeg betaler for denne kampanjejournalistikken og desinformasjonen vi blir påtvunget.

Dels betaler vi det når vi abonnerer eller vi kjøper en enkelt-artikkel på nett. Dels betaler vi det gjennom en årlig pressestøtte på 2 milliarder kroner, som går til å holde liv i disse journalistene.

Helt uten videre får vi ikke, med mindre vi får valgt inn andre politikere på Stortinget i september neste år som vil fjerne pressestøtten, fjernet denne gammeldagse ordningen med direkte og indirekte støtte til pressen. Vi får heller ikke kvittet oss med NRK-skatten på 6 milliarder årlig, før vi får oss andre politikere på Stortinget enn de vi har i dag.

Valget får vi ta om et år, men allerede nå – denne høsten – kan vi sende et signal til avisene, lokalt og på riksplan, om at vi misliker måten de jobber på, og at vi oppfatter journalistenes og redaksjonene som desinformatører og samfunnsfiendtlige, ved å la være å fornye abonnementet.

Du finner din gratis informasjon om ditt nærområde mange steder. Du finner mengder med gratisstoff der ute på nettet, og det er altså av gammel vane for de fleste av oss å fornye abonnementet blindt.

Du som har en lokalavis du kanskje ikke synes du kan unnvære må vite at Amedia, som eier rundt 80 aviser lokalt, er en del av “det store desinformasjonsprosjektet”. Mentor Medier, som eier blant annet Dagsavisen, er en annen mediesammenslutning som melker statskassen for mange titalls millioner årlig.

Slike konsern og mediasammenslutninger finnes det flere av, og det først når pengestrømmen reduseres at de trolig våkner opp. Hvis eierne av bedriftene, aksjonærene, ser at pengene forsvinner vil de kanskje spørre seg om hvorfor det skjer.

Desinformerer

I mange år har vi hørt at Google og Facebook «stjeler» annonsekroner fra norske medier, og at redaksjonene derfor ikke har mannskap nok eller bra nok mannskap til å lage granskende og dyptpløyende journalistikk.

Dette er selvfølgelig ren løgn, for man behøver ikke velge seg sex, slanking, C-kjendisstoff, bakeoppskrifter og vinsmaking som erstatning for granskende og dyptpløyende journalistikk. Det handler kun om prioritering.

Avisene driver en «fordumming» av sine spalter, og gjør seg ved løgn og pjatt etterhvert helt irrelevante.

Løgnen om at Google og Facebook ødelegger for norsk presse er en del av de løgnene norsk presse serverer for å kunne drive på akkurat slik de har gjort i årevis.

I 1993 – altså for mer enn 25 år siden – kom den første digitale annonsen og selvfølgelig ikke i Norge. Her i vårt land har man holdt på hovedsaklig med papiraviser, og gjør det fortsatt.

De digitale løsningene er langt ifra gode og dette på tross av statlig innsprøytning og et tilnærmet monopol på annonsemarkedet lokalt mange steder. Dessuten bruker avisene selv aktivt Facebook for å pushe sine saker, så åpenbart har norske avishus sett at digitale løsninger har noe for seg, men de har hatt pressestøtten som sovepute.

Feige, norske politikere tar selvfølgelig ikke til orde for å droppe pressestøtte.

Særlig de ute på venstrefløyen i norsk politikk, som har gode forbindelser inn i norske redaksjoner, tviholder på at det er norske skattebetalere som skal gi kunstig åndedrett til desinformatørene i den norske pressen.

Sport og positive saker om det lokale næringslivet er blant bestselgerne i lokalavisene, så det kommer du kanskje til å savne.

Men «hele bildet» er altså at journalistene også i din lokalavis redaksjon deltar i et omfattende desinformasjons-prosjekt, og for eksempel det at det settes på trykk NTB-saker basert på feilaktige opplysninger fra tendensiøse kilder i lokalavisen er en del av dette prosjektet.

Pressestøtten fungerer ikke

Pressestøtten til lokalaviser har ikke gitt bedre journalistisk dekning av lokalpolitikk, ifølge en studie som ble lagt fram i november 2019.

Flere norske medieforskere har analysert til sammen 800.000 nyhetsartikler fra 2015 til 2017. De har konkludert med at pressestøtten ikke leder til bedre dekning av lokalpolitikk, selv om det er målet med støtten, forteller studien.

Når Høyre nylig presenterte at de vil flytte penger vekk fra riksdekkende aviser som Dagsavisen, Klassekampen, Nationen, Vårt Land m.fl. til lokalavisene er det altså “å fore en død eller døende hest” rent journalistisk sett.

Folk skjønner at de blir lurt av pressen, men av gammel vane sier man ikke opp eller takker nei til å abonnere lokalt og riks.

Et viktig år før skjebne-valget i 2021

Denne høsten er det valg i USA, og du kommer til å få side opp og side ned av hat-artikler om Donald Trump i avisene, slik norsk presse har holdt på med etter at han stilte til valg mot Hillary Clinton i 2016 og i hele perioden etter at han vant valget frem til og med dags dato.

USA-valget angår oss definitivt, men vi står altså overfor et mulig regime-skifte etter stortingsvalget i september 2021.

Dersom Ap, Rødt, MDG og SV skulle bli pushet hardt nok frem av sine medløpere i redaksjonene, og folk i tilstrekkelig grad hjernevaskes av NRK, TV2 og norske aviser, kan det godt hende at de vinner valget.

Den som ikke skjønner at det vil medføre mer innvandring, kjappere avskaffelse av olje- og gassindustrien og helt hinsides mange “miljøtiltak”, med tilhørende vindmølleutbygging som “en grønn fornyelse”, kan ikke ha fulgt særlig godt med til nå.

Senterpartiet har sagt de ikke vil være en del av et samarbeide der MDG inngår, men hva som blir realitetene, når hestehandlene gjennomføres og kamelene byttes og svelges etter valget i 2021 er det ingen som vet.

Jo mindre penger avisene har å rutte med i dette året fram til neste valg, jo færre medløpere i redaksjonene har de for å desinformere oss.

Det er ditt valg!