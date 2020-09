annonse

EU-kommisjonen vil bytte ut Dublin-avtalen i asylsaker med solidaritet, professor tror det blir vanskelig.

– Spenningene i EU har begynt å øke. Det kan gjøre det vanskelig å komme fram til noe veldig annerledes enn den asylordningen Europa har i dag, sier professor Hakan G. Sicakkan ved Universitetet i Bergen til NRK.

Sicakkan sier at i EU er det to helt forskjellige syn på migrasjon, og det gjør det nærmest umulig å komme til enighet.

– Østeuropeiske land som Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia har en forståelse av tilhørighet som er basert på etnisitet. I mange vesteuropeiske land regnes du som borger dersom du er tilhenger av det nasjonale prosjektet et land er, uansett rase eller etnisitet, sier han, og legger til:

– Migrasjon og flyktningpolitikk er ett av områdene som har vært vanskeligst å integrere i EU. Alle landene vil selv bestemme hvem de vil slippe inn.

Dublin-avtalen skal forhindre at asylsøkere reiste fra land til land. Men Italia og Hellas opplever at de får byrden. Leder av EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen sier at nå kan Dublin-avtalen gå over i historien.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Jon Helgheim er skeptisk.

– Det signalet man gir nå, er at man ikke trenger å søke asyl i det første trygge landet man kommer til. I tillegg skal vi ha en fordelingsordning, sånn at hvis du bare klarer å komme deg til Europa, så vil du kanskje bli flydd videre til andre destinasjoner der du ønsker å lande. Da kommer flere asylsøkere og ikke færre, sier Engen-Helgheim.