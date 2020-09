annonse

annonse

Fredag fokuserte NRK på at folk sto tett i tett og på Trumps folkemøter og derved risikerte smitte. Men statskanalen og norske medier unnlater å fokusere på Trumps massive popularitet.

Trumps tilhengere hadde mange plakater der det stod «fredelig demonstrasjon» under folkemøtet i Minton, Nevada, i helgen.

Plakatene med påskriften «fredelig demonstrasjon» er et stikk til voldelige Antifa, og har blitt observert på Trumps folkemøter den siste tiden. Trump må også kalle sine folkemøter en «demonstrasjon» for å unngå brudd på smittevernsreglene. Å demonstrere er en folkerett nedskrevet i den amerikanske grunnloven.

annonse

«Smittevern»

I Norge fokuserer den etablerte pressen, og skattefinansierte NRK, på at Trump-tilhengerne ikke bruker ansiktsmaske under de fredelige demonstrasjonene, og at folk står «for tett».

Det er veldig spesielt ettersom NRK har dekket demonstrasjonene som har pågått i amerikanske byer de siste månedene, utført av Trumps motstandere. Demonstranter har begått fysisk vold, og i flere tilfeller spyttet på politiet, men NRK har ikke fokusert på «smittevern» når «Black Lives Matter»- og Antifa-ekstremister har demonstrert. Er det bevisst?

annonse

I stedet gjengir NRK hard kritikk fra Trumps politiske motstandere om smittevernsregler. Den enorme støtten og engasjementet rundt president Trump blir som regel ignorert. Det blir også Trumps tilhengere som NRK velger å ikke intervjue, til tross for at de har stasjonert flere korrespondenter i USA. Korrespondenter som lønnes av norske skattebetalere.

Men på sosiale medier er det flere som legger ut både video og bilder for at verden skal se. De massive folkemøtene gir et inntrykk at Trump fremdeles har massiv støtte. Er det virkelig slik at Joe Biden er mer populær enn Trump?

Just watched a sea of people rush to the front of the barricades ahead of tonight’s rally in Minden, NV. pic.twitter.com/pawt9D2P3Z — Mark Meredith (@markpmeredith) September 12, 2020

Meningsmålinger

Vanlige oppegående mennesker har startet å sammenligne Joe Bidens folkemøter med Donald Trumps folkemøter. De stiller spørsmål hvordan det kan ha seg til at meningsmålingene viser soleklar Biden-ledelse, når han ikke kan tiltrekke seg tilhengere der han snakker. Hvor er Bidens tilhengere og hvem er de? Er ikke dette noe vi burde fått vite i en statskanal som vi, det norske folk, finansierer?

Det norske folk ønsker ikke lenger at Tove Bjørgaas skal gi mikrofonen til noen Trump-hatere og lage reportasje om det de sier, som til slutt sendes i beste sendetid på Lørdagsrevyen. Men det ser ut som NRK har sendt henne over til USA igjen for å lage reprise på det hun produserte før 2016-valget. Vi har sett det før, og ingen tar det seriøst lenger. Det norske folk vil vite hvorfor Trump er så populær og hvor Bidens tilhengere har blitt av.

annonse

COMPARISON: BIDEN RALLY VS TRUMP RALLY pic.twitter.com/ShBC6C3tVX — Mike Coudrey (@MichaelCoudrey) September 15, 2020

Når fanbasen til Trump er så massiv og entusiastisk er det rett og rimelig å spørre seg selv om meningsmålingene ikke stemmer med virkeligheten. De såkalte ekspertene tok feil i 2016, og det er nærliggende å tro at de vil ta feil nok engang.

Men hvor mange ganger skal statskanalen NRK få lov til å feile før Dagsrevyens trofaste seere stopper å ta dem seriøst? Bør det ikke være kroken på døra for NRKs tvangsinnbetaling hvis det viser seg at Donald Trump vinner i november, når statskanalens målinger og «USA-eksperter» har spådd Biden-seier i flere måneder? Eller skal vi det norske folk betale for fire nye år med anti-Trump propaganda og useriøse meningsmålinger?

Les også: NRK med negativ vinkling på smekkfullt Trump-rally: – Folk sto skulder mot skulder

Søndag var det nok engang smekkfullt da Trump holdt rally på et sted ute i ødemarka i Nevada. En Trump-tilhenger filmet den flere kilometer lange køen av folk som hadde ventet i timesvis for å komme inn på folkemøtet utenfor Las Vegas.

Flere er imponert over at folk kommer strømmende midt ute i ingenmannsland for å høre på Trump. – Verdens lengste kø?, spurte en kvinne på twitter.

Når man ser alle disse enorme folkemengdene og den massive støtten til Trump i alle deler av landet, burde dette selvfølgelig være noe som fikk positiv omtale i NRK.