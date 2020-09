annonse

Noen uker tilbake falt det en bemerkning i bystyret, som gjorde at jeg responderte øyeblikkelig. En av mine politikerkolleger mente at vi som ønsket utvidet åpningstid, burde møte de som ble ofrene for volden på grunn av dette.

Nå mener jeg jo strengt tatt at en time forlenget åpningstid har liten betydning, men det vil jo tiden vise. Det jeg imidlertid måtte gi ham helt rett i, er at vi i mye større grad enn i dag burde se ofrene. Vi snakker lite, om i det hele tatt med de som blir ofre for kommunenes økonomiske vanskjøtsel, og vi snakker nesten ikke med ofrene for den dominansvolden som kommer til utslag fra de som kommer hit eller er oppvokst i klantilhørighet- eller jentene som utsettes for seksuelt misbruk og voldtekter. De siste får i tillegg til at de utsettes for ett svik fra de som er valgt til å ivareta deres trygghet, traumer for livet.

For ikke å snakke om familiene til de drepte.

Jeg klarte ikke å la dette passere, og laget nok litt oppstyr i bystyret nettopp ved å påpeke dette. For HVA hadde nå innvandring med dette å gjøre, mente noen?? Men i ettertid la jeg inn ett innlegg på nettopp dette. «Ring om du eller noen du er glad i har opplevd situasjoner, der du har følt deg alene og blitt sveket av de som skulle ivareta deg. Eller har opplevd situasjoner som dette.»

I dag ringte det en norsk mamma, som har kjempet datterens fortvilte kamp i 18 år. Og hun innleder med at hun vet det er altfor mange som gjør det samme, men ikke har flere krefter igjen til å si fra og kjempe.

Datteren, som alltid har vært spesiell. Mange diagnoser ble satt, mye syk, mange sykehusinnleggelser og en adferd som er rigid der jenta ikke mestrer sosiale koder. Men samtidig så sulten på vennskap, og så trukket mot enhver som viser henne vennlighet.

Det tok tid og mange permer med kommunikasjon til og fra hjelpeapparatet før de visste hva dette var. Denne tiden var en kamp i et system som ikke ligner grisen, der alt svikter. Lange ventekøer og null samarbeid og forståelse i etatene og hjelpesystemet. Alltid snakk om PENGER som de ikke har for å hjelpe og støtte. Men om diagnose ble satt, og syndromet ble kjent, gjorde det ikke situasjonen bedre for den spinkle og angstfylte jenta deres. Etter hvert ble forskjellene tydeligere og behovet for oppfølging større. Kommunen klarte ikke å ivareta det behovet jenta har, da de hverken har økonomi, forståelse, vilje eller kompetanse. Far reiste i jobben, og mor så seg til slutt nødt til å si opp sin jobb og være hjemme. Det gikk, takket være at lønnen far hadde var god.

Våre kommuner er så tydelige på inkludering og på ivaretakelse. Inkludering var noe jentungen ikke fant på barneskolen, og slett ikke på ungdomskolen og videregående. De fleste kan nok ikke forestille seg hvordan det er for et barn å ikke ha en eneste venn, aldri bli inkludert, ringt til og bli sett.

For det var dette jenta trengte aller mest! «Hvor er denne varmen i samfunnet vi snakker så mye om at vi er så gode på», spurte moren meg. «Er vi så rike?»

De siste årene har hun hatt økende angstanfall og uro som bl.a. kommer til utslag gjennom tvangshandlinger. Hun har i desperasjon etter kontakt søkt seg mot islam. Hun leter etter venner også på Internett, og blir ikke minst blir hun kontaktet via sosiale medier som Facebook fordi hun er registrert som singel. Gjennom Internett har hun derfor kommet i kontakt med muslimske miljøer som hjernevasker henne fullstendig. Hva hun skal gjøre, hvordan hun skal be, hvordan hun skal faste, leve osv. Hun har oppi det hele ett lyspunkt, en tilpasset arbeidsplass hun elsker, men ble pålagt å faste fra grytidlig morgen (kl 03.30) til sen kveld. At de som pålegger henne dette ikke har forpliktelser, de har gjort natt til dag og har sosiale spiseorgier på natten hvor venner er samlet, er ikke viktig.

Og miljøet har sine menn. De smisker, skal være venner, kjærester og ikke minst sexpress. De er jo så hyggelige og vennlige sier hun. De bruker henne, og kaster henne fra seg. Blokkerer henne etterpå fra sosiale medier. Hun er ikke ren og ærbar nok, norsk og naiv som hun er. Familien hadde til og med opplevd en mann på 50-60 som kom HJEM til dem, han ville ha jenta med seg og «gå tur». Presset kommer i hovedsak fra Syrere og Afghanere. Familien hadde til og med forsøkt å koble på moderate muslimer, for å få noe mer balanse i dette- og fant en kurdisk familie som var svært oppegående og vestlig orientert. Det vennskapet ble imidlertid sabotert og «truet» bort. De var ikke «gode nok muslimer». Fordi Imamene sitter rundt forbi og regjerer i alle muslimske miljøer og driver med angiveri.

Erfaringene rundt dette har gjort at de ser med forferdelse på at vi skal ta inn enda flere av samme. Ressurssterke friske oppegående menn! Disse er langt fra dumme, men mange har en klar agenda.

Å ta inn flere, som vi vet er migranter- i all hovedsak, er ensbetydende med at vi vil måtte velge. Hvem skal vi sørge for, hvem skal få trygghet, er det disse som albuer seg oppover i Europa, eller er det våre egne små og svake, som datteren til den fortvilte moren jeg snakket med?

Hvis man tror svaret er begge deler, vil jeg påstå man er blind og alt for naiv ift alle opplysningene som ligger tilgjengelig. Men det som verre er, er at man er likegyldig til våre egne svakeste og de traumene vi er direkte ansvarlige for å utsette dem for.

Hvorfor velger vi inn slike politikere?