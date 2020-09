annonse

Bidens tilhengere reagerer voldsomt på sosiale medier etter Ruth Bader Ginsbergs dødsfall.

Ginsberg ble 87 år gammel og døde som følge av komplikasjoner i forbindelse med kreft i bukspyttkjertelen.

President Trump har tidligere utnevnt høyesterettsdommere Neil M. Gorsuch og Brett M. Kavanaugh. Om Trump får erstatte Ginsburg, vil det trolig føre til at det konservative flertallet i domstolen blir ytterligere forsterket.

Dødsfallet har ført til en rekke voldsomme reaksjoner fra motstanderne til Donald Trump. Noen tok det veldig tungt og tok til sosiale medier for å få ut frustrasjon.

Se reaksjoner under.

This is a very reasonable response if you ask me. Totally sane and very safe while driving. pic.twitter.com/3jZJPTXgbO

DC: An absolutely triggered SJW was going ballistic on a man chanting “Roe v Wade is dead” tonight in front of the United States Supreme Court after the announcement of the death of Ruth Bader Ginsberg pic.twitter.com/yXAD2V4jia

— Drew Hernandez (@livesmattershow) September 19, 2020