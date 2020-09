annonse

Saudi-Arabias største engelskspråklige avis, Arab News, endret forside- og profilbildet på sin Twitter-konto for å gratulere med jødisk nyttår, kjent som Rosh Hashanah.

Bildene var synlige på profilen til avisen hele fredag 18. september, i en hendelse som så å si alle verdens Midtøsten-eksperter ville omtalt som umulig bare for noen få måneder siden.

Avisen har tette forbindelser til det nåværende regimet, så handlingen har utvilsomt fått klarsignal fra saudiarabiske myndigheter gitt hvor politisk betent temaet er.

Anerkjennelse?

Trump har nylig sagt at to nye arabiske stater kommer til å anerkjenne Israel i nærmeste fremtid. Flere spekulerer nå i om en av disse statene kan være selveste Saudi-Arabia, den mektigste staten i den arabiske verden og den selverklærte «vergen til de to hellige moskéene» i Mekka og Medina.

Et slikt utfall vil være et geopolitisk jordskjelv og en enorm politisk seier for president Trump og hans administrasjon.