Hva er historien om jordens atmosfære? Jorden har hatt tre atmosfærer, med forskjellige kjemisk sammensetning. På solens overflate er X =73,81%, Y=24,85% og Z=1,34%.

Tidsskala

Universet er 13,7 milliarder år gammelt. Jorden er ca. 4,6 milliarder år gammel, ikke 6 000 år. 4,6 milliarder er det samme som 4 600 000 000, som er veldig mye mer enn 6 000. Tre og en halv snes år levealder blir mikroskopisk i forhold til en forventet levealder til solen, som er på ca. 10 milliarder år.

H og He

Den første av jordens atmosfærer ble dannet for omtrent 4,57 milliarder år siden. Da var planeten vår fortsatt veldig ung. Atmosfæren besto av hydrogen og helium. Etter en geologiske tidsskala var denne atmosfæren kortvarig.

Hvordan vet vi i dag at atmosfæren den gang kun besto av disse to grunnstoffene? Simpelt hen fordi universet den dag i dag nesten bare består av H-atomer og He-atomer. Da universet, etter Big Bang ble gjennomsiktige, besto materien kun av disse grunnstoffene. De andre grunnstoffene ble laget først da det oppsto stjerner. Etter at noen stjerner har eksplodert, består den interstellare gassen og støvet nå også av andre grunnstoffer – i små mengder.

Mengdene er så små at astronomene kaller dem for metaller selv om det strengt tatt ikke bare er metaller. På norsk ville vi kanskje kalle det «ymse». Astronomene har gitt «ymse» symbolet Z. Mengden av hydrogen kalles X og varierer mellom 70% til 80%. Mengden av helium kalles Y og ligger da på 20% til 30%, alt etter tid og sted i Universet. Z er bare på noen få prosent.

Det rare er egentlig at det i det hele tatt eksistere planeter som Merkur, Venus, Jorden og Mars. De fire ytterste planetene er gassplaneter. De består hovedsakelig av gasser som hydrogen og helium, og har mye større masse enn de fire steinplanetene. Steinplanetene og vi består, nesten utelukkende, av «ymse». (Nei, Pluto regnes ikke lengre som en planet.)

CO 2 og H 2 O

For rundt 4,4 milliarder år siden stivnet jordskorpen. Mange vulkaner ble dannet. Ved vulkanutbrudd kastet disse ut vanndamp, karbondioksid og ammoniakk i atmosfæren. Over tid ble tettheten til de vulkanske gassene CO 2 og H 2 O tilstrekkelig til å danne jordens atmosfære nummer to. Noe nitrogen var til stede, men knapt noe gratis oksygen. Dette minner litt om Venus sin nåværende atmosfære, som er 96,5% karbondioksid og 3,5% nitrogen.

Jordens atmosfære begynte sakte å endre seg ettersom karbondioksidet ble oppløst i havene og utfelt som karbonater. Dette satte så scenen for det første og eneste livet i universet vi kjenner til i dag.

Livet oppstår

For 3,5 milliarder år siden, dukket livet opp i for av mikrober. For omtrent 2,7 milliarder år siden fikk de selskap av mikrober kalt cyanobakterier. Cyanobakterier (blågrønnalger) var de første oksygenproduserende fototrope organismer. De begynte sakte å suge inn karbondioksid fra atmosfæren og frigjøre oksygen.

Oksidasjonshendelsen blir noen ganger betraktet som en katastrofe. Oksygen var giftig for de fleste livsformer som var til stede på Jorden på den tiden. Oksygenkatastrofen er en av de første store masseutryddelsene. Fordelen for oss er at vi fikk den tredje av jordens atmosfærer. Den trenger vi for å overleve i dag.

En dynamisk atmosfære i et dynamisk univers.

Overgangen mellom jordens tre atmosfærer er ikke som å bla i en billedbok. Vi har en atmosfære, så blar vi om og så har vi neste atmosfære. Atmosfærene endre seg dynamisk hele tiden.

Vann, H 2 O, er et molekyl med to hydrogen atomer, men dessuten består vi av Z. Vi, som nesten bare består av «ymse», ønsker oss stabilitet, men vi ville ikke ha eksistert om Jorden var uforanderlig. Vi lever også i et tid i menneskehetens historie hvor forandringer skjer så fort at de er merkbare i vår levetid. Det er derfor naivt å tro at om vi begrenser menneskelig CO 2 utslipp til atmosfæren, så vil vår verden være stabil.

Det anslås at vi på Jorden har 1300–1500 vulkaner som har hatt utbrudd i løpet av de siste 10 000 årene. Hvor mye utslipp kommer fra vår tids vulkaner? Vulkanen Pinatubo har hatt store utbrudd for rundt 500, 3000 og 5500 år siden. Den 15. juni 1991 ble millioner tonn svoveldioksid sluppet ut i atmosfæren, noe som resulterte i en reduksjon i temperaturen over hele verden de neste par årene.

Nei, klimaendringene er ikke «ferdig snakka». Vi trenger hele tiden å skaffe oss mer kunnskap om ymse, om verden, om hele universet.