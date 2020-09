annonse

Skal vi håndplukke 50 til vårt paradis, spør lege og frivillig på Lesbos, Hanne Heszlein-Lossius?

– Leker man nok med tall, forsvinner også skammen over regnestykket for vårt humane alibi, skriver hun i Bergens Tidende, og legger til:

– Glemt og godt gjemt i beregningen er vår rikdom, våre ubebodde gårder, forgubbede bygder, og solidaritet med barn som brenner.

Heszlein-Lossius sier at det har brent noen barn i Moria. Hun har møtt noen av dem på barnesykehuset i Aten, og det var på den tiden da vi hadde en innvandringsminister som badet i overlevingsdrakt for å forstå båtflyktningene. Men hun ble plukket opp av et redningsfartøy i beste sendetid, og det var et par år før en ny justis- og innvandringsminister advarte frivillige mot å redde båtflyktninger.

På den grønne og frodige ferieøyen Lesbos, en times båttur unna Tyrkia, er det bare aske igjen av en leir lokale greske politikere omtalte som en konsentrasjonsleir. Hun forteller også at i natt sov rundt 5000 barn på bakken under åpen himmel.

Regjeringen snakker varmt om å hjelpe dem der de er. Heszlein-Lossius mener at flere telt, feltsenger, og medisiner kan aldri sikre skolegang, trygghet og fremtid.

– Leger og sykepleiere kan ikke fortsette å lappe sammen og symptombehandle resultatene av denne feilslåtte og folkevalgte politikken, sier hun og tilføyer:

– De ønsker akkurat det samme som du og jeg. Trygghet, frihet og en verdig fremtid for dem vi elsker. Men det er vi ikke villige til å gi våre medmennesker.

Advarslene har vært mange, sier hun og mener at det er ikke tid for flere advarsler, når barn lever i brannruinene av et gammelt fengsel under en pågående pandemi.

– Det eneste som gjelder nå, er politisk mot og solidarisk handlekraft. Vis mot, Erna! Ikke skriv deg inn i historiebøkene som den som tillot 4950 barn å legge seg sultne på en parkeringsplass, på en gresk ferieøy, noen timer unna ditt eget kontor under en pågående pandemi.