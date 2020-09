annonse

Dette er en nyhetsoversikt fra Resett med løpende hendelsesnyheter.

11:57 NTB: Mann til sykehus etter voldshendelse på Dokka.

Enn mann i 20-årene er sendt til sykehus i Gjøvik etter en voldshendelse på Dokka fredag kveld. To personer er pågrepet i forbindelse med hendelsen.

To menn er pågrepet på stedet for hendelsen, og til VG opplyser politiet at de to er i 20- og 30-årene.

12:57 NTB: Syklist alvorlig skadd etter bussulykke i Oslo.

En syklist er kjørt til sykehus i Oslo med alvorlige skader etter en trafikkulykke der en buss var involvert. Hendelsesforløpet er uklart.

Det er trafikale problemer på stedet, tvitrer Oslo politidistrikt.