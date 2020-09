annonse

annonse

For å bruke en klisje, er at de tror at norske yrkesjournalister gjør så godt de kan for å opplyse oss om hva som skjer i verden.

Videre tror de at disse «journalistene» må være best fordi de får så godt betalt, er så ofte på TV osv. Med basis i dette ser «folk flest» naturligvis på sånne som meg som kverulanter og arrogante besserwissere. Så det er i og for seg helt naturlig at de rister på hodet og spør: hvordan kan jeg vite det og det bedre enn alle norske journalister?

Les også: Norske medier er selvfølgelig kontrollert av myndighetene

annonse

Men forskjellen er, for å si det enkelt, at jeg er fri og uavhengig og derfor kan si hva jeg vil. Det betyr ikke at jeg alltid har rett. Og det gjelder naturligvis ikke bare meg. Men vi som er frie og uavhengige slipper i det minste munnkurv, som yrkesjournalistene har. Dessuten er de, for det meste, håndplukket fordi de tror på visse offisielle «sannheter» uansett om de er sanne eller ikke. Vi som er frie og uavhengige har dessuten den fordelen at vi kan fordype oss i det vi er mest interesserte i, mens de fleste yrkesjournalistene liksom skal være eksperter på alt.

Les også: Lenge trodde jeg at Norges medier var frie, kritiske og uavhengige

Jeg pleide også å være som «folk flest». Dette inntil jeg oppdaget at de største mediene våre er talerør, for ikke å si propagandister for Norges utenrikspolitikk, som i de fleste tilfeller er USA/NATO/EUs utenrikspolitikk, en politikk som dreper millioner og driver enda flere millioner på flukt. Ergo må man være lojal til denne politikken for å oppnå de gjeveste jobbene i medie-Norge (og i andre viktige institusjoner). Ergo har yrkesjournalistene med få unntak hverken behov eller ønsker om å komme til bunns i ting. De har rett og slett ikke den drivkraften i seg. Dessuten vil det å fortelle visse virkelige sannheter føre til at de mister sine privilegier, som i mange tilfeller inkluderer en årslønn på over en million kroner, samt kjendisstatus og de mulighetene det byr på, inkludert piker, vin og sang.

annonse

I denne stortingsmeldingen sies det i klartekst. Det eneste som forundrer meg med den er egentlig at de ellers så hemmelighetsfulle politikerne, i dette tilfellet den rødgrønne regjeringen, var så åpne om det.

St.meld. nr. 15 (2008-2009) – Interesser, ansvar og muligheter— Hovedlinjer i norsk utenrikspolitikk