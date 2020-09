annonse

Den liberale høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg er død. Dette betyr at President Donald Trump har muligheten til å utnevne en tredje høyesterettsdommer.

Ginsberg ble 87 år gammel og døde som følge av komplikasjoner i forbindelse med kreft i bukspyttkjertelen.

President Trump har tidligere utnevnt høyesterettsdommere Neil M. Gorsuch og Brett M. Kavanaugh. Om Trump får erstatte Ginsburg, vil det trolig føre til at det konservative flertallet i domstolen blir ytterligere forsterket.

Høyesterett består i dag av fem dommere som anses som konservative, og fire som anses som liberale.

Trump ble informert om dødsfallet etter hans folkemøte i Wisconin fredag.

Se video under hvordan han reagerte.

President Trump hearing about RBG’s death for the first time… Wow. pic.twitter.com/EDRR2a9sWs

— Henry Rodgers (@henryrodgersdc) September 19, 2020