annonse

annonse

Casper Ruud har vist kjempeform i Roma Masters og flyter på en medgangsbølge. 21-åringen holder samtidig beina godt pantet på jorden.

Fredag slo den norske tennisprofilen tidligere verdenstreer og US Open-vinner Marin Cilic 6-2, 7-6 (8-6) i åttedelsfinalen på rødgrusen i den italienske hovedstaden.

I kvartfinalen blir det et gjensyn med 4.-seedede Matteo Berrettini, som for to uker siden slo Ruud ut av US Open i 3. runde.

annonse

Det norske håpet innrømmer at han har spilt på seg trygghet og selvtillit.

– Man får selvtillit for hvert kamp man vinner, og nå har jeg vunnet tre gode kamper. Man får selvtillit, men på en bra måte. Ikke sånn at man går med nesa i sky og tror man er kongen av verden fordi man vinner kamper, sier Ruud til NTB.

– Man får selvtillit på at spillet sitter, og det tar man absolutt med seg, tilføyer han.

Kjent motstander

annonse

Tennisprofilen ser fram til en kvartfinale der han står ansikt til ansikt med en spiller han etter hvert kjenner godt.

– Det blir morsomt å møte Berrettini igjen. Det er bare to uker siden sist vi møttes. Jeg får prøve å ta hevn. Vi kommer til å være klare begge to og levere vår beste tennis. Jeg er klar for en god og tøff match, sier Ruud.

Som følge av virussituasjonen ligger alt fokus på det sportslige i Roma. Muligheter til å koble av med sightseeing har han ikke.

– Det går fint. Man har blitt litt vant til dette nå. Det er litt synd, for Roma er en fin by med mye historie, kultur og fine bygg man kunne tenkt seg å se på kveldstid, men jeg har forhåpentligvis flere år der jeg kan komme tilbake og se disse tingene, sier Ruud.

Han lader i stedet batteriene på hotellrommet. Forhåpentligvis gir det nye sportslige framganger.

Lørdag spiller Ruud sin første Masters 1000-kvartfinale.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474