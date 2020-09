annonse

annonse

Det er kommet mange voldsomme reaksjoner fra Trumps motstandere etter at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg døde natt til lørdag. Flere oppfordrer til vold og opptøyer.

Ginsburg ble 87 år gammel og døde som følge av komplikasjoner i forbindelse med kreft i bukspyttkjertelen.

President Trump har tidligere utnevnt høyesterettsdommere Neil M. Gorsuch og Brett M. Kavanaugh. Om Trump får erstatte Ginsburg, vil det trolig føre til at det konservative flertallet i domstolen blir ytterligere forsterket.

annonse

Se video: Her går kvinnen amok i det hun får vite at Ruth Bader Ginsberg er død

Klikket totalt

At Trump nå står fritt til å ansette en ny høyesterettsdommer tar mange demokrater veldig tungt. På Twitter er det lagt ut flere videoer av Trump-motstandere som filmer seg selv i det de reagerer på dødsfallet.

annonse

– Jeg har nettopp fått en varsling at Ruth Bader Ginsburg er død! Faen!! Kan dette helvetes året bli enda verre? Faen!! Ruth, du skulle bare holde ut til 2021!, kan vi høre en kvinne skrike på Tik Tok i videoen du kan se under.

Les også: Slik reagerte Trump på nyheten om Ruth Bader Ginsburgs dødsfall

This is a very reasonable response if you ask me. Totally sane and very safe while driving. pic.twitter.com/3jZJPTXgbO — Petite Nicoco 🤍🌿 (@PetiteNicoco) September 19, 2020

Borgerkrig

Men også kjente personer i Hollywood reagerer med sjokk og sinne.

House of Cards-produsent, Beau Willimon, truer med å «stenge ned landet» om Trump velger en ny høyesterettsdommer før valget i november.

annonse

Willimon har tidligere vunnet Oscar for sin rolle i serien.

Trusselen ble følgt opp av andre sinte personer i kommentarfeltet.

– Hvis han prøver å ansette noen så blir det borgerkrig. Jeg vil være i front, skriver en kvinne.

If he tries to appoint someone, it's civil war, and I'll be on the front line. — Linda Brown (@LLWBrown) September 19, 2020

Andre personer ble provosert av Willimons Twitter-utbrudd og skrev at venstresiden tyr til terror.

The left once again demonstrating that terrorism is their go-to political strategy. — Harry Seaward (@WarDuke80) September 19, 2020

Det har også kommet reaksjoner utenfor landegrensene til USA. I Canada truet forskeren Emmett Macfarlane med å «brenne ned kongressen» om Trump velger ny høyesterettsdommer.

Macfarlane har tidligere hatt utført oppdrag for den canadiske regjeringen.

Advisor to Trudeau’s government. Believe it or not. pic.twitter.com/0WSyrackFI — Paul Mitchell (@PaulMitchellPPC) September 19, 2020

Men også den iransk-amerikanske TV-verten Resa Aslan har kommet med oppsiktsvekkende trusler på sosiale medier etter dødsfallet til Ginsburg.

I en rekke meldinger på Twitter truer han republikanerne med å brenne ned USA om de velger ny høyesterettsdommer før valget. Aslan er forsker innen religionsvitenskap, forfatter og TV-vert. Han har også jobbet for CNN.

If they even TRY to replace RBG we burn the entire fucking thing down. — Reza Aslan (@rezaaslan) September 19, 2020

Over our dead bodies. Literally. https://t.co/rQbvuKakHU — Reza Aslan (@rezaaslan) September 19, 2020

De voldsomme reaksjonene kommer samtidig som Antifa og Black Lives Matter-aktivister har gjort opptøyer i flere måneder i mange forskjellige amerikanske byer.