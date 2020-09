annonse

John Harald Bondevik er sønn av Kjell Magne Bondevik. I et innlegg på NRK levner han ikke KrF mye nåde.

KrF har blitt er parti for den «harde kjerne av kirkelige miljøer,» skriver han og omtaler seg selv nå som «partiløs». Tidligere brant han for KrF og satt på valgvake som 9-åring og jublet.

John Harald Bondevik er også far til Simen Bondevik, som også har engasjert seg i KrF-politikk.

– KrF snakket om sårbare grupper, solidaritet med verdens fattigste, inkludering og mangfold. Det ga mening å stemme på og kjempe for noe utenfor og viktigere enn seg selv, skriver John Harald Bondevik.

Han mener det kom et symbolsk omslag da KrF brukte et av sine få gjennomslag i regjeringsforhandlingene i 2015 til å kjempe inn igjen K-en i RLE-fagnavnet.

– RLE hadde endelig blitt et fag for alle, for dialog og mangfold. Et fag alle så hensikten med, og lærerne var komfortable med å undervise i. Men KrF skulle markere seg. For å tilfredsstille et konservativt fylkeslag skulle K-en for kristendom inn i fagnavnet igjen. Selvhevdelse kaller jeg det.

KrF har sviktet der de skulle vært best, mener han. På menneskeverdet.

– Jeg tror mange i KrF – også i ledelsen – virkelig har ønsket å støtte opp om homofile, andre skeive og andre minoriteter.

Men nå har partiet blitt «ekskluderende».

Bondevik er ikke imponert av partiets evne til å få migranter til Norge.

– Under andre verdenskrig slapp nærmere femti tusen norske flyktninger inn i Sverige. Tenk om de skulle stengt grensene etter femti. Og skrytt av hva de fikk til. Femti! Jeg skammer meg.

Nå er begeret hans fullt.

– Jeg renner over av frustrasjon. KrF er ikke lenger et sentrumsparti. KrF er ikke lenger et folkeparti. De har blitt seg selv nærmest.

John Harald Bondeviks far var en ledende arkitekt bak Knut Arild Hareides forsøk på å få KrF til å skifte blokk i 2018, Han tapte for linjen til Kjell Ingolf Ropstad.