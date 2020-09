annonse

Med 3.800 bussjåfører i Oslo og Viken i streik blir det ekstra utfordrende for mange å komme seg på jobb mandag. Innen få dager kan streiken øke i omfang.

Etter at streiken ble et faktum natt til søndag, måtte mange reisende endre reiseplanene sine. Med en ny arbeidsuke i vente kan det bli problematisk for bussreisende å komme seg på arbeid dersom hjemmekontor ikke er mulig.

Siden streiken er lovlig, kan kollektivselskapene ikke sette inn ekstra kapasitet på tog, T-baner, trikker og båter. Med det blir det trangere om plassen på disse transportmidlene, noe som vanskeliggjør overholdelse av smittevernreglene.

– Ikke reis med mindre du må, hold anbefalt avstand og bruk munnbind etter anbefalingene fra helsemyndighetene, skriver Ruter i en pressemelding.

Varsler utvidelse

Ruter er i likhet med Brakar og Østfold kollektivtrafikk rammet av streiken. Likevel kan det fort bli busstopp andre steder i landet. Ifølge VG er 8.200 sjåfører landet rundt streikeklare.

– Potensialet over landet er stort. Vi har signalisert at en opptrapping kan være nært forestående, men vi har ikke sagt noe om når det kan skje, sier kommunikasjonssjef André Nerheim i Fellesforbundet til avisen.

En mulig opptrapping av streiken må meldes til Riksmekleren og arbeidsgiverne fire dager i forkant.

– Sjåførene er supermotiverte og klare for kamp, en langvarig kamp om nødvendig. Vi har økonomiske muskler til å holde det gående lenge, sier Nerheim.

Oslo-byråd frykter smitteøkning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er bekymret for økt trengsel og smitte i hovedstaden under busstreiken.

– Det er all grunn til å frykte at streiken kan bidra til økt smitte. Jeg er bekymret for økt trengsel og håper streiken blir kortvarig, sier Johansen til Aftenposten og oppfordrer Oslos innbyggere til hjemmekontor.

Streiken kommer på toppen av en eskalerende smittesituasjon i hovedstaden. Oslo kan bli en av de «rødeste» byene i Europa, sa assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK fredag.

Kort tilpasningstid

Forsker Jørgen Århaug ved Transportøkonomisk institutt fremhever at de færreste kollektivreisende har mulighet til å endre reisevanene sine på kort sikt.

– Vi har ikke sett en tilsvarende situasjon før og vet rett og slett ikke hva som vil skje, sier han til Aftenposten.

Koronapandemien har allerede påvirket reisevanene til arbeidsreisende. Århaug sier at noen har funnet nødløsninger, men at de fleste ikke har noen alternativ og er nødt til å reise.

– De som vil få problemer, er for eksempel ansatte på sykehusene, sykehjemmene og en del skoler i indre by der det er vanskelig å parkere og liten veikapasitet. Men jeg tror ikke konsekvensene blir enorme.

Dette krever sjåførene

De 3.800 sjåførene i streik er organisert i Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Jernbaneforbundet og Fagforbundet, som til sammen har 12.000 medlemmer. Meklingen foregår mellom NHO Transport og Spekter.

Arbeidstakerorganisasjonene mener at lønnsavstanden fra bussjåfører til industriarbeidere er blitt stadig større de siste årene.

NHO Transport-sjef Jon H. Stordrange fremhever at det vil innebære 40.000 kroner mer i årslønn eller 20 kroner mer i timen til bussjåførene å dekke gapet mellom bussjåfører og industriarbeiderne. Det mener NHO er et urimelig høyt krav, skriver E24.

Meklingen mellom partene startet fredag 18. september og hadde frist ved midnatt natt til søndag 20. september.

(©NTB)