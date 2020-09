annonse

Jon Helgheim har anklaget Græsvik for å bedrive falske nyheter om Trump.

Græsvik er ikke alene. Strømmen av meningsjournalistikk som presenteres som fakta, er stadig økende. Felles for slike «reportasjer» er at journalistene må utelate både kontekst og deler av tilgjengelig informasjon for å få virkelighetsoppfatningen sin til å stemme.

Virkelighetsoppfatning vs fakta i mediene

Medier 24 har publisert en artikkel av Vegard Møller der Møller skriver at han «tok for gitt at vi alle lever i den samme «virkelige» virkeligheten,» når det kommer til at Trump «truer demokratiske normer» og har «autoritære trekk.» Han er dypt sjokkert over at det er mange som ikke har den samme virkelighetsoppfatningen han selv deler med hovedstrømsmediene:

– «Alle» medier i den vestlige verden rapporterte mer eller mindre det samme: Trump oppfordrer velgere til å bryte loven ved å prøve å stemme to ganger. Jeg sjekket ut begge klippene og hørte klart og tydelig at det var nøyaktig det han sa. Og plutselig sitter jeg og leser at folk har sett nøyaktig de samme klippene, men likevel insisterer på at han ikke sa det jeg og resten av det vestlige mediekorps klart og tydelig hørte ham si.

Problemet for Møller og «resten av det vestlige mediekorpset» er at folk har internett og kan gjøre kildesjekk selv. Da trer det fram et bilde som gir grunn til å mistenke at det er en virkelighetsoppfatning som presenteres. Ikke fakta. Folk sier fra om dette i kommentarfeltene, og det er tydeligvis en bitter pille å svelge.

Deler av informasjon er utelatt

Det er uklart hvilke klipp med Trump som det vises til i artikkelen. Vi får ingen link. Men Møller presenterer det slik:

So let them send it in, and let them go vote. And you send them in, but you’ve got to vote And then they calculate it very late, which they shouldn’t be doing, they’ll see you voted, and so it won’t count. So send it early and then go and vote

Legg merke til at Møller nummerer setningene. Legg også merke til det første ordet i punkt 1. Det er «So,» hvilket viser at noe er sagt før det første punktet. Hva Trump sa først er lett å finne på youtube. Trump oppfordrer folk til å sjekke om stemmen deres er kommet med, og hvis ikke bør de stemme i valglokalene. Essensiell informasjon er dermed utelatt både i Møllers artikkel, og ifølge han, hos «resten av det vestlige mediekorpset.»

Konteksten er også helt fraværende

28,3 millioner poststemmer forsvant mellom 2012 og 2018 ifølge den føderale valgassistanse-kommisjonen i USA. Dette og flere eksempler på valgjuks med poststemmer er konteksten for at Trump er bekymret for at valget kan gjennomføres på demokratisk vis, nå når det er sendt ut 80 millioner stemmesedler. Han ber i virkeligheten folket om hjelp til å beskytte demokratiet ved å sjekke på egen hånd om deres stemme telles.

Forveksler journalistene virkelighetsoppfatning med fakta?

Det er ikke rart at virkelighetsoppfatningen ikke stemmer med fakta når «hele det vestlige mediekorpset» både utelater essensiell informasjon og kontekst. Om de norske hovedstrømsmediene gjør det med vilje, eller om de tror at egen virkelighetsoppfatning er det samme som fakta, er jeg usikker på. Uansett er sannheten at de bedriver falske nyheter.