Reuters-journalist Jeff Mason var redd han ville få koronavirus om han tok av seg ansiktsmasken på pressekonferanse.

President Donald Trump ble irritert på Mason under en pressekonferanse tidligere i september da han ikke kunne høre Masons, da sistnevntes stilte spørsmål med ansiktsmaske på.

– Du må ta av deg masken. Hvis du ikke tar den av vil jeg ikke kunne høre deg. Hvor mange meter borte er du?, sa Trump til journalisten.

– Jeg kan snakke høyere, svarte Mason, som holdt flere meters avstand til Trump.

– Vel, hvis du tar av deg masken så kan jeg høre deg bedre. Tar du den av blir det enklere å høre hva du sier, sa Trump.

Seansen vakte reaksjoner blant mange på sosiale medier som synes det var latterlig av journalisten å ikke ta av seg masken, da han holdt avstand både til de rundt seg og til president Trump.

Can you even understand what this moron was saying? Trump is right, take the goddamn mask off… you're sitting far more than 6 feet away, and nobody even knows if masks actually work LOL pic.twitter.com/3TiRsQ2xk8

— Bob Jones (@lxJoneZxl) September 8, 2020