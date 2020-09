annonse

OBS: Dette leserinnlegget er ikke ment som et angrep på Marte Gerhardsen. Det jeg prøver å få fram kan forhåpentligvis leses mellom linjene. Eventuelt kan man lese innlegget som en hyllest til hennes fascinerende karriere.

Marte Gerhardsen (f. 1972) er, som mange vet, barnebarnet til Einar Gerhardsen. Selveste

landsfaderen – den aller største bautaen i Arbeiderpartiet, fra den gangen det faktisk fantes

arbeidere i partiet. Hun er datteren til Rune Gerhardsen og Tove Strand, som begge tidligere også var svært profilerte AP-politikere.

Med en slik arv var det bare fullstendig naturlig at hun ble leder i Oslo AUF da hun ble gammel nok til det, på midten av 90-tallet. Heldigvis var hun ikke delaktig i det omfattende bedrageriet som på 90-tallet foregikk i den organisasjonen, og som sendte flere av hennes forgjengere i fengsel. En av desom ble dømt var Anders Hornslien, som i 1997 ble valgt inn som Oslo AP sin ungdomskandidat iStortingsvalget.

På grunn av den pågående saken rundt Oslo AUF var han under sterkt press om å

trekke sitt kandidatur til fordel for nettopp Marte Gerhardsen, noe han ikke gjorde. Dessverre for Hornslien tapte AP valget i 1997, og det man trodde var en sikker plass på Stortinget ble i stedet en varaplass. Denne varaplassen var det siste vervet Hornslien fikk i Arbeiderpartiet. Om dette var på grunn av bedragerisaken, eller det at han ikke lot Gerhardsen få hans plass som stortingskandidatvites ikke.

Uten stortingsplass gikk Gerhardsen videre til Utenriksdepartementet. Hun var heldig/dyktig nok til å i 1999 få en av de svært ettertraktede aspirantplassene til UD, og hun ble i departementet fram til 2008. Etter dette skjøt karrieren hennes fart for alvor.

I 2008 fikk hun sin første høyprofilerte stilling, da hun ble Generalsekretær i bistandsorganisasjonen CARE. Med dette ansvaret fulgte også med en relativt voksen lønn, slik seg hør og bør. Hun ble i Care i 2 år frem til 2010, før hun plutselig ble ansatt i DNB, landets største bank.

En merkelig karrieresving for en person uten økonomisk bakgrunn, som heller aldri hadde hatt noen jobb innenfor finans. I DNB fikk hun tittelen «Executive Trainee». Hun var den første som noensinne hadde fått en slik rolle i DNB-systemet. Enkelte onde tunger påstod at hun fikk den på grunn av at daværende konsernsjef Rune Bjerke er en velkjent AP-mann, og nær venn med Jens Stoltenberg.

Etter å ha vært trainee i et år, fikk hun tittelen «Divisjonsdirektør for DNB kundesenter» i 2011. Å hoppe fra en trainee-stilling til å være direktør langt oppe i systemet er noe man kan forvente for arvingen i en liten familiebedrift. At noe slikt skjer i et stort børsnotert konsern, hvor staten er hovedeier, er ikke til å tro.

Det hører også med til historien at hun var både den første og siste som var innehaver av akkurat den direktørposten i DNB. Ingen liten prestasjon for en person uten bakgrunn fra bank eller finans!

Hennes lynkarriere innenfor finansbransjen var slutt etter kun 4 år, i 2014. Et stort tap for DNB, men en desto større seier for «tankesmien» Agenda, som var hennes neste arbeidsgiver. Dette var et helt nytt foretak, etablert av AP-milliardæren Trond Mohn og LO. Marte Gerhardsen, som aldri hadde jobbet innenfor media, ble headhuntet til å bli den første lederen av foretaket.

Hva hun og Agenda egentlig drev med de 4 årene hun jobbet der, vites ikke. Hun fikk i hvert fall noen leserinnlegg på trykk i Dagsavisen – kjent som Arbeiderpartiets egen avis. Dette syntes LO var imponerende nok til at de ville bruke medlemmenes penger på å gi henne en årslønn på godt over en million. Da hun sluttet i Agenda kunne styreleder og avdanka AP-politiker Geir Lippestad fortelle følgende: «Tankesmien Agenda er nå etablert som en ledende stemme i norsk samfunnsdebatt.». Ja vel, ja. Jegkan ikke huske sist jeg så Agenda sin stemme noe sted, men hvis Geir Lippestad sier det, så stemmer

det sikkert.

Tankesmien Agenda gikk for øvrig med et underskudd på 14 millioner i 2018, som var

Gerhardsen sitt siste år der. Ikke akkurat god butikk. Selv LO begynner nå å reagere.

Karrieren i Agenda var altså over i 2018, da Gerhardsen gjorde nok et av sine forunderlige

karriersprang. Da ble hun intet mindre enn «Direktør for Analyse og Samfunn» i Helsedirektoratet. Noen reagerte kanskje på at en person uten noen som helst bakgrunn innenfor helse eller omsorg fikk en slik viktig stilling i Staten. Men de slapp å tenke så veldig mye på det, for hun forsvant ut døren like fort som hun kom.

For i 2019 var det duket for det foreløpig siste krumspringet i karrieren til Gerhardsen. Det AP-ledede byrådet i Oslo lette med lupe og lykter etter en ny direktør for Utdanningsetaten i Oslo – Norges største kommunale etat. Og de fant naturligvis ut at ingen andre enn Marte Gerhardsen var riktig kvinne for jobben! At hun ikke har noen som helst bakgrunn fra skole- eller utdanningssektoren var så klart ingen hindring. Hun danket lett ut personer med lange yrkeskarrierer fra skole og utdanning.Og fikk en velfortjent årslønn på over 1,5 millioner på kjøpet.

Hun har allerede gjort seg bemerket i sin nye stilling. Tidligere i år gikk hun ut og sa at det skulle kuttes kraftig i direktør-overfloden i denne etaten. Fra hele 22 forskjellige, ned til 6. En skikkelig strømlinjeforming og avbyråkratisering, med andre ord!

Dessverre gikk ikke dette helt som forespeilet. Fasiten 6 måneder senere var at antall direktører var ØKT fra 22 til 26, alle med millionlønn. Kommentaren til Gerhardsen var at hun kunne forstå at noen fikk galt inntrykk av hennes tidligere uttalelser.

Noen vil kanskje la seg bekymre over denne utviklingen, men skal vi tro hennes tidligere karrierevalg så blir nok ikke Gerhardsen lenge i denne jobben heller.

Dersom de rødgrønne vinner valget til neste år, så får man neppe høye odds på at Marte Gerhardsen får en telefon fra Jonas Gahr Støre. Hun har nå (såvidt) vært innom både finans, helse og utdanning – så her finnes det haugevis av muligheter for en ministerpost. Jeg kommer i hvert fall til å sette penger på at det blir en ny Gerhardsen i en eventuell AP-ledet regjering. Hennes utrolige karriere har neppe nådd sitt siste stopp.