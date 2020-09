annonse

Trumps tilhengere jublet under gårsdagens folkemøte i Nord-Carolina da han bekreftet at han vil få inn en ny konservativ høyesterettsdommer før valget.

Fredag døde 87 år gamle Ruth Bader Ginsburg som følge av komplikasjoner i forbindelse med kreft i bukspyttkjertelen.

–Ginsburg siste ønske var at hun håpte at Trump ikke satt ved makta når hun døde, ettersom det betyr at han kan nominere ny høyresterettsdommer. Får Trump inn ny høyesterettsdommer før valget, vil det være seks dommere som regnes som konservative, mens demokratene vil ha tre «liberale».

Truet med opptøyer

Flere Trump-motstandere gikk amok da de fikk vite at Ginsburg var død, og mange tok til sosiale medier for å få ut frustrasjon.

Den kjente TV-verten Reza Aslan skrev på twitter at han var klar for å brenne ned USA om Trump og republikanerne nominerte ny høyesterettsdommer før valget.

If they even TRY to replace RBG we burn the entire fucking thing down. — Reza Aslan (@rezaaslan) September 19, 2020

Men det var ikke bare Aslan som truet med vold og opptøyer. Også flere andre personer truet med opptøyer om de ikke fikk viljen sin.

De siste månedene har Black Lives Matter-aktivister og Antifa holdt på med krigføring i enkelte demokratstyrte byer. De har også krevd at politet blir avviklet. De siste truslene på sosiale medier fra kjente personligheter vil nok ikke legge en demper på den allerede anspente situasjonen i landet.

I går fikk Joe Bidens støttespillere nyheten de fryktet. Under Trumps folkemøte i Nord-Carolina ropte tilhengere av presidenten at Trump måtte «fylle det tomme setet» til høyesterett, skriver Fox News.

President Trump svarte publikum at det var nettopp det som var planen. Se video under.

Trump: "We're going to fill the seat." Crowd chants "fill that seat!" Trump: "I love that chant… there's a lot of genius in those chants." pic.twitter.com/jWJ0i5HQuo — The Hill (@thehill) September 20, 2020

Så gjenstår det å se om det kommer til å bli enda flere opptøyer i tiden fremover etter Trumps avgjørelse om å nominere ny høyesterettsdommer.