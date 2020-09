annonse

Jonas Gahr Støre vil ikke si hvor mange Moria-migranter Norge skal ta inn. Det er meningsløst, sier han avledende falskt.

Det som er meningsløst er at han (på vegne av hvem?) har åpnet opp for å hente flere enn 50 slike asylsøkere til Norge. Sverige har endelig forstått det, de vil ikke motta noen. Men Støre later som han representerer folket når han knapt en gang reelt representerer Arbeiderpartiet lenger. Han må være stormannsgal blitt, og lever i en helt uvirkelig verden.

Selv svenskene har endelig forstått det. Mens Støre fremdeles dessverre jatter med denne godhets-industrien på hell. Dette er rent politisk hykleri. Mannen er overambisiøs, etter min ringe mening.

Enten det eller han lever sammen med Erna Solberg i en annen verden, som en typisk globalist. Blir en av disse to fremtidig statsminister i Norge, står ikke verden til påske. Ikke bare det, men mange med meg vil ønske å frasi seg norsk statsborgerskap. For maken til norsk forfeilet «etteraping» av svensk idioti har tydeligvis ingen grenser. Men folk begynner så smått å forstå.

Disse Moria-mindreårige «stakkars» er mest fra Afghanistan. De er fullvoksne som angivelig selv hadde påtent leiren i Hellas, hvor myndighetene var høyst takknemlige for å bli kvitt uregjerlige «bråkmakere» som Tyskland og Norge ønsket velkommen. Jeg har sett bildene av disse mennene i sin beste alder, dette er aldeles ikke bare stakkars hjelpeløse barn, men farlige tildels kriminelle, iallfall med en kultur og en bakgrunn svært ulik naive nordmenns.

Og gamle jeg som trodde at en nasjonal statsleders første plikt var å beskytte sine egne. Som vi i vårt tilfelle og tålmodig betaler vår godt for. Ikke for å hisse de politiske korrekte på meg, men slik «patriotisk fornuft» står den enn så avsindige Trump ærlig frem for.

Greske myndigheter, som ruster opp mot islamsk-tyrkisk trussel, har nå pågrepet fem afghanere som er mistenkt for å ha tent på Lesvos-leiren med vitende vilje. Ufattelig at slike, av naive myndigheter, blir belønnet med innreise til Nord-Europa.