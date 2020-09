annonse

annonse

Mandag vil Riksrevisjonen igangsette en stor undersøkelse av myndighetenes håndtering covid-19-pandemien.

Riksrevisjonen skal se nærmere på statens krisepakker og Navs ekstraordinære utbetalinger under pandemien, melder Dagbladet. Flere temaer kan bli gransket senere.

– Vi setter sammen et team på tvers av departementer og metodikk, som består av revisorer og kontrollører som får tverrfaglige oppgaver. Vi prioriterer denne jobben høyt og vil om nødvendig sette andre undersøkelser til side, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til avisen.

annonse

Les også: Forsker: Mange kan være immune mot corona

Stortinget har bevilget nærmere 250 milliarder kroner til ulike tiltak, ifølge Riksrevisjonen.

– Norge har innført de strengeste og mest inngripende tiltakene i fredstid. Det har vært nødvendig for å redde liv og for å sikre næringsliv og arbeidsplasser, men det har gått fort. Da øker risikoen for at det gjøres feil, og det er det vår oppgave å avdekke, slik at vi lærer av feilene, sier Foss.