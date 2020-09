annonse

Den øverste lederen i russisk romfart hevdet denne uken at Venus er en «russisk planet».

The Times melder at Dmitry Rogozin, sjefen for det russiske romfartsbyrået, Roscosmos, avslørte tirsdag at Russland planlegger å sende en romsonde til Venus. Beslutningen kommer i etterkant av den nylige oppdagelsen av fosfingass i atmosfæren til planeten, som kan innebære at det finnes liv der.

Oppdraget vil være i tillegg til et allerede foreslått samarbeidsprosjekt med USA kalt «Venera-D», som vil omfatte å sende en ubemannet romsonde til planeten i enten 2026 eller 2031.

– Russisk planet

Sovjetunionen var det første landet som lyktes med å lande en romsonde – kjent som Venera 7 – på overflaten til Venus i 1970. Selv om den gjorde en vellykket myk landing, smeltet den i løpet av noen sekunder.

Venera 7 var en av mange sonder som ble sendt til planeten, og ble den første til å overføre data derfra tilbake til jorden. Rogozin mener at dette faktum gjør Venus til en «russisk planet».

– Landet vårt var det første og eneste som vellykket landet på Venus. Romfartøyet samlet informasjon om planeten – det er et helvete der borte. Å gjenoppta utforskningen av Venus er på vår agenda. Vi mener at Venus er en russisk planet, så vi burde ikke ligge etter, sa han.