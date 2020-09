annonse

USAs president Donald Trump sier han vil utnevne en erstatter for den avdøde høyesterettsdommeren Ruth Bader Ginsburg kommende uke.

– Vi kommer til å ha en kandidat veldig snart. Trolig blir det en kvinne, sa Trump til journalister i Washington lørdag skriver NTB.

Trump says the SCOTUS pick will "most likely" be a woman. He says: "I think the choice will be next week."

— Jake Tapper (@jaketapper) September 19, 2020