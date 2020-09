annonse

VG sendte to journalister til Wisconsin i USA for å lage reportasje om et av de populære folkemøtene til Donald Trump. De to journalistene ble overveldet av at publikum stort sett besto av hvite.

VG rapporterte at det var flere tusen entusisastiske tilhengere som hadde møtt opp.»

– Idet han sier dette går plakatene folk har med seg i været. Det samme gjør volumet på jubelen blant publikum, som nesten utelukkende består av hvite amerikanere, skriver VG.

Økt støtte blant svarte

Ifølge tall fra Cencus bor det kun seks prosent svarte i delstaten Wisconsin med sine 5,6 millioner innbyggere. Antallet hvite i delstaten er hele 87 prosent. At Wisconsin er av de hviteste delstatene i USA og at det dermed (kanskje) ikke er så rart at de oppmøtte også i hovedsak er hvite, blir ikke opplyst i VGs reportasje.

President Trump har opplevd økt støtte blant svarte amerikanere under sitt presidentskap.

I forrige måned viste en undersøkelse utført av Hill-HarrisX at 24 prosent av svarte velgere var fornøyd med presidenten. Det er en oppgang på 9 prosentpoeng, eller 60 prosent fra nivåene før landsmøtet.

Også den svarte sivilrettsadvokaten Leo Terrell har bekreftet Trumps popularitet blant svarte amerikanere. Terrell var tidligere demokrat, men skiftet side i begynnelsen av året og støtter nå Donald Trump.

I et intervju med Fox News fortalte Terrell at det kommer til å bli rekord i antall stemmer fra svarte amerikanere som går til Trump i årets valg.

Deler ikke reportasjen

Støtten til Trump blant svarte amerikanere blir aldri skrevet om i norske medier. Men på sosiale medier kan frilansjournalister rapportere usensurert.

I videoen under kan du se et intervju med svarte amerikanere tidligere denne måneden som har blitt sett nesten fire millioner ganger. Der forklarer de hvorfor de støtter republikanerne og den sittende presidenten.

You’d sure hate to see this video watched and shared. A lot. pic.twitter.com/3ifbySQNnL — Chris Stigall (@ChrisStigall) September 1, 2020

Hva det norske folk mener om VGs reportasje fra Wisconsin er uvisst ettersom avisen ikke har lagt den ut på Facebook for kommentering.