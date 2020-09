annonse

Det diskuteres om antallet migranter fra Moria-leiren som skal hentes til Norge. Men advokat og partner Trond Olsen Næss i Advokat­firmaet Furuholmen Dietrichson vil gi amnesti og lovlig opphold til de anslagsvis 3000 personene som befinner seg ulovlig i Norge.

Det er i et innlegg i Klassekampen at advokaten kommer med det oppsiktsvekkende forslaget.

– Gjennom min jobb som advokat har jeg møtt mange som står utenfor systemet. Flere lever under kummerlige forhold, men i frykt for å bli tatt tør de ikke kontakte det offentlige, skriver han.

Næss mener at det «kommer nesten ingen asylsøkere til Norge.» Det har ikke vært så god kontroll ved norske og europeiske grenser på flere tiår. Samtidig har corona-situasjonen ført til at det aldri har vært vanskeligere å få sendt utlendinger med avslag ut av Norge, skriver han videre og spør:

– Er ikke tiden inne for et amnesti for de fleste uten lovlig opphold? Timingen er den beste uavhengig om formålet er en human innvandringspolitikk eller kampen mot kriminalitet og ønske om mest mulig kontroll over hvem som oppholder seg her.

Ifølge Politiets utlendingsenhet (PU) er det cirka 3000 utlendinger per juli 2020 som oppholder seg ulovlig i Norge. Tallet er et anslag.