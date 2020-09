annonse

Det er uheldig at venstresiden får lov til å eie antirasismen alene. Hvorfor inkluderer den ikke flere? spør skribent i Morgenbladet og Afrika.no, Marta Tveit.

Høyresiden tilhører halvparten av folket, og om de også får være med i antirasismen, så ville kampen mot rasisme være mer slagkraftig. Men det er noen hindringer, mener Tveit i Klassekampen .

– Det er kanskje vanskelig å forene sterk antirasisme med et ønske om mindre innvandring eller skepsis til islam som religion, skriver hun.

Tveit ser også for seg kognitive utfordringer:

– Aktiv antirasisme kan muligens også være utfordrende å forene med liberale ideologier. Her tenker jeg særlig på motstand mot gruppetenkning, og mest av alt såkalt identitetspolitikk.

Hun ser også problemer i unødvendig motstand fra antirasister, og bruker et eksempel der FpU skal ha blitt utestengt fra en demonstrasjon mot rasisme i Kristiansand. Det mener Tveit. Hun synes det er synd om de fra høyresiden ikke slipper til, og spesielt de som er villige til å lytte.

Hun skriver videre at ingen vil være «rasist», og dermed holder man tyst om det man tenker, hvis det kan oppfattes negativt av antirasister. Hun sier det er unødvendig, hun vil at det skal gå an å ha to tanker i hodet samtidig.

– Faktisk så tror jeg det er desto sunnere for dem som tenker slik, å stadig vekk minne seg selv på sine antirasistiske prinsipper, sier Tveit, og kommer også med et godt råd til antirasister:

– For resten av oss kan det kanskje også være sunt å vise litt mer toleranse for at noen reagerer på inntoget av en stor og populær ny religion i et lite land med en sterk kristen tradisjon. (I hvert fall så lenge reaksjonene uttrykkes på en noenlunde anstendig måte.)

Hun håper at den unge høyresiden deltar, og tror at det kan gjøre et underverk i kampen mot rasisme. Men første skritt mener hun er å fornye høyresidens forståelse av antirasisme.