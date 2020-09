annonse

annonse

Flere klimaaksjonister fra Extinction Rebellion er innbrakt etter å ha blokkert en trafikkert gate i Oslo sentrum.

70–80 personer deltok i en aksjon ved 8 tiden i krysset Karl Johans gate/Frederiks gate, like nedenfor slottet i Oslo, skriver NTB.

Aksjonistene, som er medlemmer av grupperingen Extinction Rebellion, protesterte mot regjeringens oljepolitikk ved å lenke seg fast i hverandre og dermed sperre all trafikk.

annonse

– Det pågår markering i Frederiks gate. En gruppering har sperret trafikken ved å lenke seg fast i medbrakte jernrør. Vi jobber med å fjerne dem fra gaten, skriver politiet på Twitter.

#Oslo. Det pågår markering i Frederiksgate. En gruppering har sperret trafikken ved å lenke seg fast i medbragte jernrør. Vi jobber med å fjerne dem fra gaten. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) September 21, 2020

– Vi ønsker å gi et signal til regjeringen om at de må ha en plan for å stoppe oljeutvinningen, og at de må ta klimakrisen på like stort alvor som pandemien vi er inne i nå, sier en av aksjonistene, Rune Arnestad, til Vårt Land.

annonse

«Extinction Rebellion omtaler seg selv som en internasjonal og upolitisk bevegelse som bruker ikkevoldelige direkte aksjoner og sivil ulydighet for å få myndighetene verden over til å reagere på klimakrisen og den økologiske krisen», skriver NTB.

«Beklager bryderiet, men vi prøver å redde verden», sto det på ett av bannerne til aksjonistene.