annonse

annonse

Organisasjon Født Fri, som ble stiftet av Shabana Rehman, mister statsstøtten. Årsaken skal være dårlig økonomistyring. Det opplyser Kunnskapsdepartementet.

Nyheten kommer som følge av en granskning av Ernst and Young.

Les også: Ikke første gang det stormer rundt Shabana Rehman og Født Fri

annonse

– Rapporten viser at offentlige tildelte midler ikke har blitt brukt i tråd med formålet, og dette er svært alvorlig. Vi forventer at organisasjoner som får statsstøtte bruker pengene til det de har fått dem til og at de har god kontroll på økonomien, sier statssekretær med ansvar for integreringssaker i Kunnskapsdepartementet, Grunde Almeland (V).

– På bakgrunn av funnene i rapporten fra Ernst and Young er vår vurdering at vilkårene for tilskuddet, som de fremgår i våre tilskuddsbrev, ikke er oppfylt. Imdi vurderer det som tilstrekkelig underbygget at økonomistyringen i stiftelsen ikke er god, samt at deler av tilskuddene ikke anses å være benyttet i tråd med formålet for tilskuddsordningen, sier Imdi-direktør Libe Rieber Mohn.